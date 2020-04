Devin

Christiane Glashagen ist überrascht, auf positive Art: Nur eine Woche nachdem die Seniorchefin des Kurhauses in Devin bei Stralsund Soforthilfen beim Landesförderinstitut (LFI) beantragt hatte, lag der Bewilligungsbescheid im Briefkasten. „Unter diesen Umständen empfinde ich das sehr schnell“, sagt die 69-Jährige.

Seit knapp drei Wochen steht der Betrieb in dem Restaurant mit Hotel still, wie in tausenden anderen Unternehmen, die vom Tourismus abhängen, auch. Die 17 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Der gewohnte Geschäftsalltag, der jetzt nach der Winterpause eigentlich wieder hochfahren sollte, ist wie auf Knopfdruck ausgeschaltet. Allerdings nicht ganz: Ausgaben laufen weiter. Kredite müssen bezahlt werden, etwa für die Erweiterung vor sechs Jahren, Sozialabgaben für die Mitarbeiter ebenfalls.

Überweisung dauert länger als versprochen

Damit niemand in ein schwarzes Loch fällt, legten Bund und Land Sofortprogramme für die Wirtschaft auf. Am Tag nach der Bewilligung werde das Geld überwiesen, versprach Förderinstituts-Chef Robert Fankhauser vor zwei Wochen beim Start im OZ-Gespräch. Gastwirtin Glashagen wartet nun schon mehr als eine Woche auf die bewilligten 25 000 Euro. Sie sieht die Sache aber gelassen. „Das hat ja noch ein paar Tage Zeit.“

Geschäftsplan für die nächsten sechs Monate verlangt

In der umsatzlosen Zeit hilft ihrem Betrieb die Finanzspritze fürs Erste. Um auch die nächsten Monate und Quartale zu meistern, brütet sie über Anträgen auf Bundeszuschüsse und Kredite bei der Gesellschaft für Arbeitsmarkt und Strukturentwicklung (GSA) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Was bei den Soforthilfen noch so einfach funktionierte, ist nun deutlich aufwendiger. Für den GSA-Antrag soll sie beispielsweise einen Geschäftsplan für die nächsten sechs Monate vorlegen. Das sei eine ziemliche Herausforderung – schließlich könne zurzeit niemand sagen, wann die Normalität und damit auch ihre Gäste zurückkehren. Das werde wohl noch etwas dauern. „Mit Mundschutz und zwei Meter Sicherheitsabstand geht doch keiner ins Restaurant“, glaubt sie.

Größte Sorge gilt den Mitarbeitern

„Das Finanzielle macht mir gar nicht mal die größten Sorgen“, sagt die studierte Wirtschaftsökonomin, die mit Anfang 50 einen Neustart wagte und das halb verfallene, aber romantische Kurhaus zu einem gut beliebten Gastronomiebetrieb umbaute. Am wichtigsten sei ihr, dass die Mitarbeiter wieder so schnell wie möglich arbeiten können. Die müssten mit dem Kurzarbeitergeld und damit deutlich geringeren Einkommen über die Runden kommen.

Christiane Glashagen fällt viel ein, wenn sie nach den Risiken und Ungewissheiten der nächsten Monate gefragt wird. Angst vor der Zukunft hat sie trotzdem nicht. Es wird weitergehen, die Gäste werden wiederkommen, es wird bald wieder gegessen und gelacht werden an den derzeit noch verwaisten Tischen. „Ich bin nicht pessimistisch, sondern realistisch“, sagt sie.

