Warin

Das derzeit angesagteste Dance-Duo Deutschlands kommt zu einer großen Party vor den Toren Wismars: Den Organisatoren des Strand Open Air Warin ist es gelungen, VIZE zu engagieren. Die Erfolgsproduzenten Vitali Zestovskih und Johannes Vimalavong werden am Sonnabend, dem 7. August, auf der Bühne den Ton angeben.

Mit dabei sind weitere DJs, unter anderem Peter Brandenburg aus Warin. Dass er mit den bekannten Musikern am selben Abend auflegen kann, ist für ihn „ein Träumchen“.

Mehr als 1000 Gäste am See

Peter Brandenburg unterhält als DJ seit mittlerweile 20 Jahren nebenberuflich Partygäste in Clubs und unter freiem Himmel. Seine Schwester Martina veranstaltet seit 2019 mit dem Café Brandenburg das Strand Open Air Warin im jährlichen Wechsel mit dem Strandfest. Zur Premiere vor zwei Jahren hat das DJ-Duo „Stereoact“ für das Publikum aufgelegt, nun kommt VIZE und das nach der langen Corona-Pause.

Wie viele Gäste in vier Wochen an den Großen Wariner See kommen dürfen, steht noch nicht genau fest. „Die Abstimmung mit den Behörden läuft“, teilt der Veranstalter mit. Nach der aktuellen Verordnung wären bis zu 2500 Besucher möglich. „Vor Ort wird es auch ein eigenes Testzentrum geben“, ergänzt er.

Los geht das Open Air bereits einen Tag vorher – am 6. August. Nach der Eröffnung um 20 Uhr legt Ostseewelle-Party-DJ Alexander Stuth alte und neue Hits auf. Auch DJ Maaho wird dabei sein.

Mit Gold und Platin ausgezeichnet

Am Sonnabend können die Gäste dann nach der Musik von VIZE tanzen. Ihre Hits sind mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Ihr Markenzeichen ist Slap House, der ins Ohr und in die Beine geht. Mit aktuell zwei Millionen Streams täglich, 7,5 Millionen Hörern monatlich, mehr als 17 000 Followern auf Spotify und 50 Millionen Plays auf Youtube haben sich VIZE international in der Electronic Dance Music-Szene etabliert.

Musikproduzent Vitali Zestovskih stammt aus der Region. Von 1998 bis 2015 hat er in Wismar gelebt. In den vergangenen Jahren hat er bereits mit Deutsch-Rapper Capital Bra, Tokio Hotel und Dieter Bohlen zusammengearbeitet.

An ihrem Abend in Warin treten noch weitere Künstler auf: Dorfkind J-P, Franky B., Nerds at Raves, T3Ubler und Laserboys. Kombikarten für beide Tage gibt es zum Preis von 37,04 Euro im Internet unter www.eventim.de oder www.strandopenairwarin.de. Es sind aber auch Tagestickets ab 11,34 Euro erhältlich.

Von Kerstin Schröder