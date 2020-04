Um am Strand in Corona-Zeiten Infektionsschutz zu gewähren, will eine italienische Firma Kunststoff-Schutzwälle für den Strand errichten. Der Tourismusverband MV schließt diese Lösung auch für den Nordosten „nicht gänzlich aus“. Bürgermeister und Strandkorb-Verleiher sind da anderer Meinung.