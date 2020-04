Zinnowitz

Als Erfinder der Strandkorb-WM auf Usedom zählt Mayk Borchardt (52) zu den prominentesten Strandkorb-Verleihern in MV. Die OZ sprach mit ihm über den Vorstoß der Branche, ab sofort wieder Strandkörbe aufstellen zu dürfen. Am Donnerstag soll das auch Thema bei der Telefonkonferenz von Landesregierung und Spitzentouristikern zum Wiedereinstieg in den Tourismus sein.

OZ: Herr Borchardt, ist es jetzt schon zu verantworten, wieder Strandkörbe an unseren Stränden aufzustellen und dort Gäste zu empfangen?

Mayk Borchardt: Vorweg: Ich teile grundsätzlich die Vorsicht der Landesregierung und der Virologen wegen des Coronavirus. Ich möchte auch betonen, dass ich – trotz meiner Position als betroffener Unternehmer im Tourismusgeschäft, als Strandkorbvermieter in Zinnowitz – die Lage nicht herunterspielen will.

Aber...?

Ich bin trotzdem der Meinung, dass eine Ansteckungsgefahr am Strand im Moment und auch in Zukunft bei einer eventuellen Lockerung der bestehenden Regeln eines der geringsten Risiken darstellt. Wir haben genug Platz, können die Körbe weit genug auseinander stellen. Auch vor Corona haben wir schon fünf Meter Abstand gelassen und haben aufgrund der Weite an der Ostsee sogar noch mehr Spielraum.

Die Landesregierung hat bereits vor dem Tourismusgipfel am Donnerstag klar gemacht, dass sie erst am 4. Mai über weitere Lockerungen und eine Wiederaufnahme des Tourismus entscheidet – und dann vielleicht auch erstmal nur für Gäste aus MV. Lohnt es sich da überhaupt für Sie schon wieder anzufangen?

Auf jeden Fall. Es gibt genug Einheimische, die mich schon nach einem Strandkorb fragen, wenn sie mich im Ort treffen. Und bei dem guten Wetter, aber doch knackigem Wind gern im Strandkorb sitzen würden. Wenn man zudem die Tagestouristen aus dem Land nimmt, die sich ja auch in MV bewegen dürfen, das sind potenziell 1,6 Millionen Gäste, würde sich der Start schon jetzt lohnen.

Wie sehr belastet es Ihr Unternehmen, dass Sie noch nicht öffnen dürfen?

Noch kommen wir klar. Ich hätte zwar normalerweise am 1. April geöffnet und auch das Ostergeschäft als ersten kleinen Höhepunkt mitgenommen, aber die Verluste halten sich in Grenzen. Im April stellen wir ja noch nicht alle unserer 170 Strandkörbe raus. Und der Teil, der steht, ist meist auch nicht ausgebucht. Wichtig wird es, den Sommer halten zu können. Und es wäre natürlich auch hilfreich, wenn wir zu den langen Wochenenden um Himmelfahrt und Pfingsten vermieten dürften.

Aber ein Strandleben wie vor Corona mit Gästen dicht an dicht ist doch in der ganzen Saison unvorstellbar, oder? Was glauben Sie, welche Regelungen es da geben wird?

Naja, diese „Sardinen-Büchsen-Bilder“ sind doch nur an ganz wenigen Strandabschnitten in MV in den großen Seebädern Realität. Ich glaube, dass die Menschen jetzt von sich aus Bereiche mit Platz suchen werden. Vielleicht muss es in diesem Jahr auch Personenbeschränkungen für Strandabgänge geben, okay! Da sind gute Lösungen gefragt.

Grundsätzlich erwarte ich aber eine große Vernunft der Touristen. Die Menschen haben in der jüngsten Zeit bereits gelernt, entsprechenden Abstand zu halten und sich mit geeigneten Hygienemaßnahmen vor Kontakt mit anderen zu schützen.

Und man kann sich an unseren Stränden wirklich gut aus dem Weg gehen. Dazu noch ein Rechenbeispiel: Allein auf Usedom haben wir ungefähr 4,2 Millionen Quadratmeter Strand. Wenn man jeder Person 4 mal 4 Meter davon geben würde, würde das für 262 000 Menschen reichen. Aber so viele werden es ganz sicher nicht.

Insgesamt gibt es etwa 1000 Strandkorb-Vermieter an den Stränden in ganz MV. Tauschen Sie sich aus, wie bedrohlich die Situation für die Unternehmen ist?

Im Moment noch nicht so intensiv. Ich habe jetzt auch keinen Überblick, dass ich sagen könnte, für so und so viele wird es existenzbedrohend. Wir haben ja auch keinen Fachverband der Strandkorb-Verleiher.

Für mich kann ich sagen: Wirtschaftlich gut aufgestellte Unternehmen müssen auch solch’ eine Krise mal überwinden können. Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die noch nicht so lange dabei sind oder vielleicht gerade investieren mussten. Grundsätzlich wird es für uns alle sehr wichtig, die Sommersaison im Juli und August nicht ganz zu verlieren, weil dort die meisten Strandkörbe vermietet werden.

Von Alexander Loew