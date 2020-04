Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat ihre Vorschriften zu den Reisebeschränkungen zu Ostern präzisiert und konkrete Orte benannt, die man nicht besuchen darf. Hintergrund ist eine Klage. Eine Entscheidung des Gerichts wird am Mittwoch erwartet.

Land in der Corona-Krise - Kein Strandspaziergang zu Ostern? – MV wartet auf Urteil zu Reisebeschränkungen