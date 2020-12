Hotspot in MV - Corona-Inzidenz von über 800: Was ist los in Strasburg in Vorpommern-Greifswald?

Die Kleinstadt Strasburg im Kreis Vorpommern-Greifswald hat möglicherweise die höchste Corona-Inzidenz landesweit. Wie konnte es dazu kommen? Was sagen die Behörden dazu? Und wird Landrat Michael Sack (CDU) mit schärferen Maßnahmen reagieren? Die OZ hat nachgefragt.