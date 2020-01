Straßen-Umfrage in MV zum Corona-Virus: „Ich vertraue auf mein Zitronen-Ingwer Gemisch“

Rostock

Eine mögliche weltweite Ausbreitung des Corona-Virus beschäftigt auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger sagt: „Wahrscheinlich kommt das Virus auch zu uns.“

In China sollen bereits mindestens 440 Personen erkrankt sein, neun Menschen starben. Der neuartige Erreger, ein Verwandter des Sars-Virus, wurde mittlerweile auch in den USA nachgewiesen. Typische Symptome sind Fieber, Husten und Atemnot.

Wir haben Menschen in MV befragt, wie bedroht sie sich von der neuen Krankheit fühlen.

Marion Kasten (Ü60) aus Pastow



„Ein gewisses Angstgefühl bleibt natürlich, da viele Leute reisen. Ich ernähre mich gesund und bisher wurde ich von solchen Erkältungskrankheiten verschont.“

Ronny Brandenburg (44) aus Greifswald



„Ich sehe das schon mit einer gewissen Sorge, wenn man von den Todesfällen hört. Aber ich denke auch, dass es etwas dramatisiert worden ist.“

Felix Willner (53) aus Rostock



Ich mache mir gar keine Sorgen. Mit Sars war das genau das gleiche. Das wird alles dramatisiert.“

Ayleen Bornemann (19) aus Rostock



„Es ist nicht so, dass ich total die Panik schiebe. Ich denke, es gibt immer neue Krankheiten und hoffe, dass auch hier eine Lösung gefunden wird. Ich achte immer auf meine Handhygiene, aber sonst schütze ich mich nicht speziell.“

Uta (66) und Reinhard Hänsel (69) aus Rostock



„Wir hören bei dem Thema gut zu, weil wir bald nach Thailand fliegen. Man sollte sich nicht verrückt machen. Aber es ist schon bedenklich, weil es durch die Globalisierung alles ganz schnell gehen kann. Wir waschen unsere Hände schon häufig. Wenn wir nach Hause kommen, heißt es immer erstmal Hände waschen.“

Jule Schmidtke (32) aus Rostock



„Ich persönlich habe keine Angst. Ich habe gehört, dass wir nicht in der Gefahrenzone liegen, deshalb mache ich mir nicht so große Sorgen. Bei einem Ausbruch in Deutschland würde ich mich aber nochmal speziell informieren, was es für Vorbeugungsmaßnahmen gibt. Ansonsten vertraue ich auf meine Hausapotheke und mache mir zum Beispiel ein Zitronen-Ingwer Gemisch. Das funktioniert bei mir ganz gut.“

Nora Grandrath (29) aus Stralsund



„Keine Panik, aber Vorsicht walten lassen.“

