Straßenausbau in MV: Grevesmühlen scheitert mit Verfassungsbeschwerde

Die Finanzierung für den Straßenausbau wird nicht neu geregelt. Das Landesverfassungsgericht wies am Donnerstag eine Beschwerde der Stadt Grevesmühlen gegen die bestehende Regelung zurück.

Anwohner müssen seit 2018 nicht mehr zahlen, wenn vor ihrer Haustür die Straße erneuert wird. Das Land reicht seitdem einen Ausgleich an die Kommunen aus. Eine von der Stadt Grevesmühlen monierte Verletzung des Konnexitätsprinzips habe das Gericht bei der Neuregelung durch das Land nicht feststellen können, begründete ein Gerichtssprecher die Entscheidung. Dieses Prinzip besagt, dass derjenige, der eine Regelung verändert, auch zahlen muss. 

Festgelegter Verteilschlüssel ist rechtskonform

Während für die Jahre 2018 und 2019 die Kommunen in einer Übergangsfrist die wegfallenden Anliegerbeiträge noch „spitz“ beim Land abrechnen konnten, reicht Schwerin seit 2020 jährlich insgesamt 25 Millionen Euro nach einem festgelegten Schlüssel an alle Kommunen als Pauschalen aus. Ab 2025 erhöht sich der Beitrag auf 30 Millionen Euro.

In einem Musterverfahren hatte die Stadt Grevesmühlen stellvertretend für die anderen Städte und Gemeinden vor dem Landesverfassungsgericht geklagt. Die Forderung: Entfallene Straßenbaubeiträge müssten auch weiterhin „spitz“ – also auf den Euro genau – abgerechnet werden, um die tatsächlichen Kosten zu kompensieren. Das Gericht ist hingegen der Auffassung, dass die Verteilung des Gesamtbetrages an die einzelnen Gemeinden nicht gegen das Verfassungsrecht verstößt.

Von Martina Rathke