In Schwerin ist am Donnerstagnachmittag am Bahnübergang Lennestraße ein VW Passat mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der Fahrer des Autos das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben, teilte die Polizei mit. Sein Wagen wurde von der Bahn über die Fahrbahn geschleudert. Eine Radfahrerin wurde verletzt.