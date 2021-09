Wegen der Pandemie konnten im letzten Jahr nur 1500 Läufer am Rostocker Citylauf teilnehmen. Zuschauer waren nicht erlaubt. In diesem Jahr ist deutlich mehr möglich. Darauf können sich Sportler und Zuschauer freuen.

Fast so wie 2019 könnte es auch in diesem Jahr wieder aussehen. Während im letzten Jahr nur 1500 Läufer am Citylauf teilnehmen durften, sind in diesem Jahr 2500 erlaubt. Quelle: Lutz Bongarts