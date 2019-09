Rostock

Vier Männer legen ein Mischwerk und diverse Firmen lahm: Mit einem Warnstreik haben Beschäftigte der Hedin Baustofflogistik GmbH im Rostocker Seehafen am Mittwoch auf die aus ihrer Sicht untragbaren Arbeits- und Lohnbedingungen in der Baustoff-Branche in MV aufmerksam gemacht. Hedin ist eine von diversen Fir...