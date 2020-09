Streikende Busfahrer in MV: Verdi will heißen Herbst nicht ausschließen

Rostock

Dem Busfahrer-Streik vom Dienstag könnten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi weitere folgen. „Das hängt vom Verhalten der Arbeitgeber ab“, sagte Verdi-Nord-Sprecher Frank Schischefsky der OSTSEE-ZEITUNG. „Sollte es wieder keine Reaktion geben, bleibt uns nichts anderes übrig, als auf der Straße Druck zu machen.“ Erst am Dienstag beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben in MV die meisten der rund 2000 Bus- und Straßenbahnfahrer an dem bundesweiten Warnstreik.

Auch Detlev Follak, Verdi-Geschäftsführer im Bezirk Rostock, will einen „heißen Herbst“ nicht ausschließen: „Wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch.“ Aber wenn sich die Gegenseite weiter Gesprächen verweigere, bleibe keine andere Möglichkeit, als zu streiken.

In der Auseinandersetzung geht es um einen bundesweit einheitlichen Rahmentarifvertrag, in dem Arbeitszeit, Weihnachtsgeld, Anzahl der Urlaubstage und Schichtzulagen geregelt werden. Zurzeit haben Bundesländer unterschiedliche Regelungen für die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe. In MV sind laut Verdi 26 Urlaubstage und ein Weihnachtsgeld in Höhe von 65 Prozent eines Monatslohns üblich, in anderen Ländern dagegen 30 Tage und 100 Prozent.

Von Gerald Kleine Wördemann