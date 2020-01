Streiks im Nahverkehr: Wo Donnerstag alle Räder in MV stillstehen

Rostock

In Schleswig-Holstein standen schon am Dienstag alle Räder im Nahverkehr still, am Donnerstag will Verdi nun auch MV lahmlegen: Im Streit um höhere Löhne für Bus- und Straßenbahn-Fahrer im Nordosten plant die Dienstleistungsgewerkschaft nach OZ-Informationen flächendeckende Warnstreiks im gesamten Land. Vor allem Schüler und Pendler in den vier großen Städten Rostock, Greifswald, Stralsund und Wismar und deren Umland könnten davon betroffen sein.

Hintergrund: Bereits seit Dezember verhandeln Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband MV über einen neuen Gehaltstarifvertrag für die mehr als 1700 Beschäftigten im Nahverkehr. Freitag steht die erste Verhandlungsrunde an, vorher will Verdi den Druck auf die Busbetrieb erhöhen: „Ja, wir planen für Donnerstag einen Warnstreik. Landesweit“, bestätigte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Karl-Heinz Pliete, der OZ.

Details noch offen

Details zu den Streiks will Verdi erst im Laufe des Mittwochs bekanntgeben – etwa, wann die Bus- und Straßenbahnfahrer ihre Arbeit niederlegen, wie lange der Streik dauern wird und welche Linien konkret betroffen sein werden. Die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG), der größte Verkehrsbetrieb im Land, stellt aber bereits klar, dass die S-Bahn und auch die Regionalbahnen nicht betroffen sein werden. Jörg Lettau, Geschäftsführer von Nahbus Nordwestmecklenburg, geht jedoch davon aus, dass in ländlichen Regionen auch der Schülerverkehr ausfallen wird.

Verhärtete Fronten

Die Fronten zwischen den Verkehrsbetrieben und der Gewerkschaft scheinen schon im Vorfeld verhärtet: Rund 2600 Euro verdient ein Busfahrer bei der RSAG im Durchschnitt. Verdi fordert nun 2,06 Euro mehr pro Stunde – und 100 Euro pauschal zusätzlich. „30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es an der Zeit, die Tarife in Ost und West anzugleichen“, so Pliete.

„Überzogen“ sei diese Forderung, sagt dazu Yvette Hartmann, Vorstand der RSAG. Knapp zehn Millionen Euro würde die Verdi-Forderung die Nahverkehrsbetriebe im Land kosten, allein die Rostocker Straßenbahn gut 4,4 Millionen Euro. „Stadt oder Land müssten das als höhere Zuschüsse zahlen.“ Ansonsten drohen bis zu 20 Prozent höhere Ticketpreise in der Hansestadt.

Und Jörg Lettau vom Nahbus in Grevesmühlen sagt: „Die Forderung von Verdi würde eine Lohnkostensteigerung von 18,6 Prozent bedeuten. Das halten wir für unrealistisch.“ Die Arbeitgeber bieten stattdessen einmalig für 2020 700 Euro mehr an.

Fahrer dringend gesucht

Verdi begründet seine Forderung nach mehr Geld auch damit, den Beruf des Bus- oder Straßenbahnfahrers attraktiver machen zu wollen. „Wir alle wollen den Nahverkehr stärken und ausbauen – auch um das Klima zu schützen“, so Pliete. Doch schon jetzt fehlt Personal: „Und in den kommenden Jahren werden 40 Prozent der Busfahrer aus Altersgründen ausscheiden.“ Deshalb müsse der Job attraktiver werden.

Das sieht Ulrich Sehl, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, zwar genauso. Er lehnt die Forderung von Verdi dennoch ab: „Mitte des Jahres stehen auch noch die Verhandlungen über den Manteltarif an – also über Urlaub, Arbeitszeit, Zulagen. Es geht nicht nur ums Geld: Das Gesamtpaket muss stimmen, um den Beruf attraktiv zu machen.“

