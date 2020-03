Rostock/Schwerin

Auch MV muss nun den ersten Corona-Toten beklagen: Ein 57 Jahre alter Mann erlag in der Schweriner Helios-Klinik seiner schweren Covid-19-Erkrankung. Nicht nur aus medizinischer Sicht spitzt sich die Lage zu: Auch in der Politik kracht es mehr und mehr – zwischen den Landräten und Oberbürgermeistern auf der einen und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) auf der anderen Seite. Die Kommunalfürsten werfen der Regierungschefin ihre zunehmenden Alleingänge in der Krise vor. Selbst um eine gemeinsame Erklärung vom Sonnabend gab es nach OZ-Informationen Streit.

Auslöser des Ärger ist nach wie vor Schwesigs Ankündigung vom Donnerstag, Verwandte ersten Grades – auch aus anderen Bundesländern – dürften sich weiterhin besuchen. Trotz Kontaktverboten und Reisebeschränkungen, auch zu Ostern. Zwei Mal binnen weniger Stunden kamen Landräte, Oberbürgermeister und Landesregierung deshalb zu Krisen-Telefonkonferenzen zusammen. Und in denen soll es heftig gekracht haben: Man habe genug von den Alleingängen der Ministerpräsidentin, sagte ein Teilnehmer der vertraulichen Runden. „Es ging heiß her.“

Streit um Schwesigs „ Alleingänge “

Kern der Kritik: Die Landräte und Bürgermeister tun mit ihren Verwaltungen alles, um die strengen Einschränkungen aufrechtzuerhalten – und Schwerin, allen voran Schwesig, falle ihnen in den Rücken. Ein Landrat aus dem Osten des Landes soll sogar sinngemäß geschimpft haben: „ Schwesig macht, was sie will.“

Und sie sei widersprüchlich in ihrer Positionen: Bei Familienbesuchen setze die Regierungschefin auf Verständnis und Einsicht bei den Bürgern, ein generelles Besuchsverbot lehnt sie weiterhin ab. Wenn es aber um die Wirtschaft geht, sei Schwesig hingegen knallhart. Schon Anfang der Woche soll es deshalb ersten Streit gegeben haben.

Während die Landräte und Oberbürgermeister noch mit dem Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue, über die Schließung von Bau- und Gartenmärkten diskutierten, habe Schwesig einfach entschieden – und auch diese Geschäfte dicht gemacht. Die Mehrheit der Landräte wollte das verhindern. Damit die Menschen sollten sich wenigstens noch für ihre heimischen (Klein-)Gärten eindecken können, um die Kontaktsperre im eigenen Grünen verbringen zu können.

Land weist Kritik zurück

Aus Kreisen der Landesregierung hieß es am Sonnabend nur, die Kritik der Landräte und Oberbürgermeister sei „falsch“, Alleingänge der Ministerpräsident gäbe es nicht. „Es finden nahezu jeden Tag Telefonkonferenzen zwischen der Landesregierung und den Entscheidern vor Ort statt.“ Und weiter: „Wir alle arbeiten hart an einer gemeinsamen Linie in dieser Krise.“

Wachsweiche Erklärung

Am Sonnabendmorgen einigten sich beide Seiten nun auf eine gemeinsame, aber wachsweiche Erklärung. Und selbst die soll nicht einstimmig im Kreise der Führungskräfte des Landes verabschiedet worden sein. Schwesig stellt in dieser Erklärung nochmals klar, dass sie sich von allen Bürgern im Land wünsche, „in der aktuellen Situation auch von Familienbesuchen abzusehen“. Und weiter: „Auch wenn ein Besuch für die Kernfamilie rechtlich nicht verboten ist, sollen diese Besuche nicht stattfinden.“

Bis zum 19. April bleibe es dabei: Private touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern seien untersagt. „Wir appellieren insbesondere im Hinblick auf die kommende Frühlingszeit und die anstehenden Ostertage: Halten Sie durch, bleiben Sie zu Hause“, so die Regierungschefin.

Appell geht Landräten nicht weit genug

Offene Kritik übt bislang nur Sebastian Constien, SPD-Landrat im Landkreis Rostock: Ihm geht die Erklärung Schwesigs nicht weit genug. Als Jurist hält er sie für nicht eindeutig genug. „Im Interesse der Gesundheit aller Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hätte ich mir eine andere und zwar konsequentere rechtliche Regelung gewünscht“, so Constien.

„Es ist schwer, eine Zeit lang nicht die Menschen sehen zu können, die einem am meisten bedeuten. Ich bin selbst Familienmensch. Der Besuchsverzicht schützt jedoch uns Alle und jeden Einzelnen“, betont der Landrat.

Von Andreas Meyer