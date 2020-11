Streit in Schwerin endet mit Messerangriff: Polizei überwältigt 24-Jährigen

Schwerin

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, wurden die Beamten am Samstag gegen 20 Uhr in die Flensburger Straße nach Schwerin gerufen. Zwei Männer haben sich in einem Mehrfamilienhaus gestritten. Bei dieser Auseinandersetzung zog ein 24-Jähriger ein Messer und verletzte einen 22-Jährigen. Später verletzte sich der Tatverdächtige selbst mit dem Messer.

Lesen Sie auch: Polizei in Neubrandenburg stellt Diebesbande und findet Kleidung im Wert von 11.000 Euro

Mann augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Der Tatverdächtige musste von der Polizei überwältigt werden, da er hoch aggressiv gewesen sei und augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der verletzte 22-Jährige wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren

Der 24-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Worum es in dem Streit ging, ist nicht bekannt.

Von RND/axl