Wolgast

Zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz des Kleeblattcenters in der Hufelandstraße in Wolgast gekommen. Dabei kamen Polizei, Rettungswagen, Notarzt und auch ein Rechtsmediziner zum Einsatz.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Körperverletzung ging ein privater Streit voraus. Zunächst gab es auf dem Parkplatz eine verbale Auseinandersetzung, dann schoss laut Zeugenaussagen ein 26-Jähriger mit einer Softair-Pistole auf einen 22-Jährigen. Anschließend folgten körperliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern. Der 26-Jährige war dabei in Begleitung von vier weiteren Männern, die laut Polizei jedoch nicht an der Körperverletzung beteiligt gewesen sein sollen.

Anzeige

Schuss aus Softair-Pistole

Der 22-Jährige erlitt durch einen Schuss Verletzungen und musste daher zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige sowie auch seine vier Begleiter, die namentlich bekannt gemacht werden konnten, flüchteten zunächst vom Tatort. Im Rahmen einer Absuche im Nahbereich konnte der 26-Jährige aufgefunden und befragt werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Mann erstattete zudem eine Gegenanzeige gegen den 22-Jährigen, da er angeblich ebenfalls verletzt worden war.

Zeugenhinweise gesucht

Laut Polizeisprecherin Kathrin Kleedehn dauern die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt gegenwärtig noch an. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bisher noch nicht gefunden werden. Aufgrund der Verletzung des 22-Jährigen und einer durchgeführten rechtsmedizinischen Begutachtung kann jedoch von einer Softair-Pistole ausgegangen werden.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836-2520, über die Internetwache der Landespolizei MV oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Cornelia Meerkatz