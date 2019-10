Streit um Caffiers Ferienhaus: Seegrundstück soll ein Schnäppchen gewesen sein

Stralsund/Benz

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) will sich nicht weiter gegen kritische Äußerungen über sein Ferienhaus am idyllischen Nepperminer See auf Usedom zur Wehr setzen. Darauf hätten sich die Anwälte beider Seiten verständigt, sagte Günther Jikeli, der für die SPD im Kreistag von Vorpommern-Greifswald sitzt. Jikeli hatte zuvor wiederholt behauptet, dass Caffier sein Haus „rechtswidrig“ und „illegal“ im Schilfgürtel erbaut habe. Daraufhin klagte der Innenminister gegen Jikeli.

Caffier : „Dazu ist alles gesagt.“

Das Landgericht Stralsund gab Caffiers Antrag auf Unterlassung und 2000 Euro Schmerzensgeld im August jedoch nicht statt. Nach Ansicht des Gerichtes stellt Jikelis Behauptung zwar einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Ministers dar, allerdings sei das Recht auf eine freie Meinungsäußerung an dieser Stelle höher zu bewerten. Caffier will nun keine Berufung gegen das Urteil einlegen. Er kommentierte seine Kapitulation am Freitag auf Anfrage der OZ launig per WhatsApp mit den Worten: „Dazu ist alles gesagt.“

Caffier hatte das Ferienhaus 2011 errichten lassen. Zu seinen Nachbarn gehören die Familie des früheren CDU-Bürgermeisters der Gemeinde Benz, Karl-Heinz Schröder, und Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU). Unterlagen zufolge soll im Zuge der Bauarbeiten Erde aufgeschüttet und viel Schilf vernichtet worden sein. Jikeli wirft Caffier und seinen Ferienfreunden aus der Union vor, rechtswidrig im Biotop gebaut zu haben. Damals hätten entsprechende Genehmigungen vorgelegen, entgegneten Minister und Bürgermeister mehrfach.

54 Quadratmeter mit Seeblick für 2700 Euro

Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie sich seinerzeit, im Jahr 2007, der Preis für das Grundstück gestaltete. Wie aus einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ hervorgeht, soll Schröder Caffier das zunächst benötigte 54 Quadratmeter große Grundstück mit unverbaubarem Seeblick im März 2007 für 2700 Euro verkauft haben. Bereits Monate zuvor soll die Fläche aber in den See hinein aufgeschüttet worden sein. Für das gesamte Baufeld inklusive der Nachbarhäuser habe diese Maßnahme zu einem Verlust von insgesamt 320 Quadratmetern geschütztem Schilf geführt.

Wie CDU-nahe ist das Wasser- und Schifffahrtsamt?

Nachdem die verfügbare Fläche durch die Aufschüttung deutlich größer geworden war, soll Caffier weitere 113 Quadratmeter so neu geschaffenes Uferland aus Bundeseigentum hinzugekauft haben. Dieser Deal soll wiederum über das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) eingefädelt worden sein, dessen Führung als CDU-nahe gilt.

Bereits 2015 hatte das Amt für den Stralsunder CDU-Oberbürgermeister Alexander Badrow Möglichkeiten geschaffen, in dem Dienstgebäude eine Kamera aufzustellen, um von dort aus ein Bautagebuch in Bildern zu produzieren. Badrows neues Haus befindet sich in direkter Nachbarschaft zum WAS. Amtsleiter Holger Brydda soll den Auslöser höchstpersönlich einmal am Tag ausgelöst haben und sprach später gegenüber der OZ von einem „reinen Freundschaftsdienst“.

Zurück nach Usedom: Erst durch die Aufschüttung könnte die ehemalige Wasserfläche, für die Caffier bereits einen Nutzungsvertrag gehabt haben soll, überhaupt verkaufsfähig geworden sein. Denn reine Wasserflächen, die sich in öffentlicher Hand befinden, sind in Deutschland unverkäuflich. Der später vorgelegte Bebauungsplan soll den neuen Gegebenheiten anschließend angepasst worden sein.

