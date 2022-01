Das Land überarbeitet die Düngeverordnung für die Landwirte. Dagegen regt sich Protest – auch im Kreisbauernverband Bad Doberan. Am Freitag, 28. Januar, wollen sie mit einem Traktorkorso auf ihre Situation aufmerksam machen. Was sie genau kritisieren und was Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) dazu sagt.