Streit um MVs Russland-Politik: CDU wirft SPD und Linke Wählerfang mit „Anti-Amerikanismus“ vor

Schwerin

Ist bei vielen Menschen in MV Anti-Amerikanismus tief verwurzelt? Haben SPD und Linke dies über Jahre mit einer pro-russischen Politik für eigene Umfragewerte ausgenutzt? Diese Fragen stehen im Raum nach einer scharfen Landtagsdebatte über Russlands Krieg in der Ukraine, die Rolle der MV-Regierung, die Erdgaspipeline Nord Stream 2, die umstrittene Klimaschutzstiftung. Als Vorwurf der CDU – unbeantwortet. Beim ersten Auftritt von Ministerpräsidentin Manuela Schwesigs (SPD) im Landtag nach Genesung. Ein kurzes Protokoll.

Schwesig räumt „Fehler“ ein. Nord Stream 2 und Stiftung seien „aus heutiger Sicht“ falsch gewesen. Auch sie habe diese Fehler gemacht, aber auch andere: der Landtag, die 2021 mitregierende CDU. Den Dialog mit Russland zu suchen, sei richtig gewesen. Ein Großteil der Bevölkerung habe den Kurs mitgetragen. Der Krieg habe alles verändert. „Der Frieden in Europa ist gebrochen.“ Nun helfe MV Ukrainern mit 320 Millionen Euro. Die Stiftung werde aufgelöst, der Russlandtag gestoppt. Erst mal.

SPD und Linke hätten von Anti-Amerikanismus profitieren wollen

Attacke der „Jamaika“-Opposition. Die „Nebenaußenpolitik à la MV“ habe bei europäischen Partnern „großen Flurschaden angerichtet“, so Harald Terpe (Grüne). Ergebnis sei „ein dramatischer Vertrauensverlust in deutsche Politik“; mittendrin: MV.

„Warum dieser Schweriner „Eifer“ gegenüber Russland?“, fragt Sebastian Ehlers (CDU). Sein Vorwurf: „Es gibt in MV einen tief verwurzelten Anti-Amerikanismus. Die Saat dafür wurde in 40 Jahren real existierendem Sozialismus gelegt und steht heute in voller Blüte und Pracht.“ Zudem hätten viele Ostdeutsche wie Russen das Gefühl, Verlierer des Kalten Krieges zu sein. SPD und Linke hätten ein „Geschäftsmodell“ entwickelt, das in „weiten Teilen auf diesem Gefühl und auf Anti-Amerikanismus basiert“. Vor allem die SPD habe „bei Wahlen davon profitieren wollen“. Niemand weist dies später zurück.

SPD: CDU soll sich „an die eigene Nase fassen“

Die CDU sollte sich „an die eigene Nase fassen“, kontert Julian Barlen (SPD). Sie habe selber 15 Jahre lang pro-russische Politik betrieben, sich für Nord Stream 2 „ins Zeug gelegt“. Mit der Kanzlerin an der Spitze.

René Domke (FDP) würdigt Schwesigs Fehler-Eingeständnis. Dann Kritik: Die SPD habe offenbar Russlands Strategie nicht erkennen wollen – trotz vieler Warnungen. Zudem habe die Linke die Nato „als Problem betrachtet“. Es werde noch einiges aufzuarbeiten sein.

Von Frank Pubantz