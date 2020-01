Streit um Millionen im Landtag: Vergabe soll öffentlich werden

Schwerin

Transparenz-Placebo oder wirklich neue Spielregeln? Der Landtag will am Mittwoch darüber abstimmen, ob über die Millionen aus dem Strategiefonds künftig nicht mehr hinter verschlossenen Türen im Finanzausschuss, sondern öffentlich im Landtag entschieden werden soll.

Seit dem Bestehen des Geldtopfes hatte sich an den von außen undurchsichtigen Vergabemethoden immer wieder Kritik entzündet. Verdacht: Abgeordnete der rot-schwarzen Regierungskoalition könnten den warmen Regen besonders gern in ihre Wahlkreise lenken, um dort mehr abzuliefern als gute Worte.

Ganz ohne Not folgt der Gang in den öffentlichen Teil des Landesparlamentes allerdings nicht. Das Landesverfassungsgericht hatte im September 2019 zwar die grundsätzliche Kritik in Form einer Organklage gegen den Fonds zurückgewiesen, aber die besonders verantwortungsvolle Funktion des Landtages bei der Vergabe betont.

Was ist den Abgeordneten lieb und teuer?

Das Geld, das in den Topf kommt, stammt aus Haushaltsüberschüssen des Landes. 2018 betrug der Überhang 311 Millionen Euro, im Jahr davor 327 Millionen Euro. Im Strategiefonds landen 50 Millionen davon. Die Hälfte dieser Summe wird zweckgebunden vergeben, für die restlichen 25 Millionen Euro dürfen sich die Abgeordneten von SPD und CDU Einzelprojekte zur Förderung aussuchen, die ihnen lieb und teuer sind.

Für Jeannine Rösler, Finanzexpertin der Linken-Fraktion, ist mit einer öffentlichen Entscheidung im Landtag über die ausgewählten Projekte nur ein Einwand abgearbeitet. „Viele andere Kritikpunkte bleiben bestehen. So wird auch die Behauptung aufrechterhalten, es ginge um Strategie. Dabei werden Abgeordnete von SPD und CDU mit ihrer Mehrheit weiter kleine und Kleinstprojekte in ihren Wahlkreisen bedienen und gönnerhaft Geschenke verteilen“, sagt sie und setzt hinzu: „Mit Strategie hat das nichts zu tun. Zudem ist das Verfahren intransparent, es gibt keinen gleichberechtigten Zugang für potenzielle Antragsteller. Die Gelder werden nach Gutdünken verteilt.“

„Das ständige Gequake“

Egbert Liskow, langgedienter CDU-Abgeordneter aus Vorpommern, hat für derlei Kritik kein Verständnis, kann der Debatte aber inzwischen gar etwas Positives abgewinnen: „Das ständige Gequake über den Strategiefonds hat sein Gutes: Inzwischen weiß jeder in Mecklenburg-Vorpommern, dass der Landtag beziehungsweise der Finanzausschuss über den Strategiefonds jedes Jahr zusätzliche Mittel verteilt, die da ankommen, wo sie dringend gebraucht werden.“

Von politisch neutraler Seite kommt dennoch Widerspruch: Es entstehe der Eindruck, dass die Abgeordneten der Regierungskoalition „Kleingeld“ erhielten, um in ihren Wahlkreisen Geschenke zu verteilen, betont die Landesgeschäftsführerin des Bundes der Steuerzahler, Diana Behr.

Von Benjamin Fischer