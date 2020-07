Streit um Nord Stream 2: Linke in MV gegen US-Sanktionen

Schwerin/Lubmin

Die Linken im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern fordern, den Sanktionsdrohungen der USA gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 entschieden zu widersprechen. Die Leitung soll russisches Erdgas durch die Ostsee ins vorpommersche Lubmin bringen. Das Projekt sei für Europa, Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern überaus wichtig, sagte der europapolitische Sprecher der Linksfraktion, Karsten Kolbe, am Mittwoch nach der Anhörung des Alt-Bundeskanzlers Gerhard Schröder im Wirtschaftsausschuss des Bundestags. Nord Stream 2 sichere eine weitere Bezugsquelle für Erdgas und trage damit zu einer stabilen Energieversorgung bei.

„Das Projekt schafft Alternativen und verringert mögliche Abhängigkeiten beim Bezug von Erdgas“, sagte Kolbe. Die Sanktionen sollten offenbar zur Sicherung einer US-amerikanischen Monopolstellung dienen. Zudem schlage Nord Stream 2 eine Brücke zu Russland, was bitter nötig sei, meinte der Linkspolitiker.

Erhebliche wirtschaftliche Folgen

Nach Angaben der Nord Stream 2 AG hätten die angedrohten neuen US-Sanktionen erhebliche wirtschaftliche Folgen. Sie würden mehr als 120 Unternehmen aus mindestens zwölf europäischen Ländern direkt treffen, davon mehr als 40 deutsche Firmen.

Sie würden Investitionen von rund 700 Millionen Euro zum Fertigbau der Pipeline verhindern und darüber hinaus Investitionen von rund zwölf Milliarden Euro in rechtsstaatlich genehmigte, größtenteils fertiggebaute Energieinfrastruktur der EU untergraben. Verbraucher und Industrien in Europa hätten jährlich Milliarden an Mehrkosten zur Beschaffung von Erdgas zu tragen.

