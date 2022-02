Schwesig

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) liegt im Clinch mit dem Hamburger CDU-Chef Christian Ploß und hat diesem Anwaltspost schicken lassen. Der CDU-Mann soll unter Androhung einer Geldstrafe erklären, eine Behauptung zu Schwesigs Haltung gegenüber Russland, der Ukraine und der umstrittenen Erdgaspipeline Nord Stream 2 nicht zu wiederholen. Das Thema zieht bundesweit Kreise.

Ploß war zu Gast in der ZDF-Polittalkshow „Markus Lanz“. Dort behauptete er, dass Schwesig gesagt hätte: „Diese Völkerrechtsverletzungen, die interessieren mich nicht. Hauptsache, die Pipeline kommt in Betrieb.“ Die Landesregierung bestätigt, dass Schwesig juristisch gegen Ploß vorgegangen sei. Laut Sprecher Andreas Timm stellt das Anwaltsschreiben fest, dass Ploß’ Aussage unwahr sei. Darüber hinaus werde eine Unterlassungserklärung gefordert, der CDU-Politiker solle seine Aussagen nicht wiederholen.

CDU-Mann Ploß hatte Schwesigs Haltung gegenüber Russland massiv kritisiert. Dabei bleibe er auch. „Ich werde trotz dieses durchschaubaren Einschüchterungsversuchs weiterhin auf das Haltungsproblem der SPD in Sachen Russland hinweisen“, so Ploß. „Statt juristisch auf Kritiker loszugehen, sollten Frau Schwesig und die SPD endlich deutlich machen, dass es im Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine keine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 geben kann.“ Sollte Schwesig mit ihrem juristischen Vorgehen erfolgreich sein, „würde das den offenen politischen Diskurs in Deutschland erheblich beeinträchtigen“.

CDU-Mann Ziemiak spitz: Schwesig lernt von Moskau

Empört reagieren andere CDU-Spitzenleute. Seit 2015 gebe es Krieg in der Ukraine, so Franz-Robert Liskow, CDU-Fraktionschef im Landtag. „Ich finde, dass dieser Konflikt mehr Aufmerksamkeit verdient. Herr Ploß hat schon nicht ganz unrecht, wenn er das problematisiert.“ Er finde es „nicht glücklich“ von Schwesig, „jemandem einen Anwalt auf den Hals zu hetzen, weil man vielleicht unterschiedlicher Ansicht ist“. Paul Ziemiak, Ex-Generalsekretär der Bundes-CDU, stichelt: „Offensichtlich wird Manuela Schwesig auch beim Umgang mit der Opposition in Deutschland direkt von Moskau beraten“.

Die MV-CDU will mehr über Schwesigs juristischen Streit wissen. Sie bereite auch eine Anfrage im Landtag vor.

Von Frank Pubantz