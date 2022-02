Streit um Rente ab 70: „Das Modell ist für den Müllhaufen“

Rostock/Berlin

Gerade erst als persönlicher Wirtschaftsberater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ins Amt gekommen, macht Lars Feld nach seinem Eintreten für eine höhere Bepreisung von Kohlendioxid nun mit einer nächsten Äußerung von sich reden. Feld spricht sich für ein höheres Rentenalter aus. Laut des ehemaligen Wirtschaftsweisen der vormaligen Bundesregierung würde man höchstens bei einem Renteneintrittsalter von 70 Jahren enden. Dies sei nötig, damit das Rentensystem „nach 2029 finanziell stabil bleibt“, so der Ökonom. Die Koalition lehnt längere Arbeitszeiten bislang ab. Und auch viele OZ-Leser zeigen sich skeptisch.

„Seit Jahren traut sich hier keine Regierung, eine Reform anzugehen“

Gerald Bast fragt sich angesichts der Ankündigung: „Wann kommt man endlich auf den Trichter, dass die Arbeitsjahre wichtiger sind als das Lebensalter? In Handwerk und Industrie hat man seine 45 Arbeitsjahre meist schon mit 61 erreicht, ist vom Beruf ausgemergelt und körperlich kaputt. Da diese Leute meist auch untere und mittlere Einkommen haben, können die sich Rentenabschläge schlicht nicht leisten. Während die Studierenden erst mal mit 25 bis 30 ins Arbeitsleben einsteigen, körperlich meist wenig beansprucht länger arbeiten können. Angesichts dessen ist es auch eine Frechheit, europäische Sozialsysteme zu koppeln.“ Thomas Groneberg schimpft: „Solche Gedankengänge können nur von Menschen kommen, die frühzeitig in Rente oder Pension gehen können und noch nie hart gearbeitet haben.“

Stimmen Sie ab bei unserer Umfrage: Wie stehen Sie zur Rente mit 70?

Jürgen Wolf meint: „Das Modell ist für den Müllhaufen, wenn man meint, die Mehrheit der Bevölkerung arbeitet bis 70. Die Rechnung geht nie auf. Das Rentenmodell muss grundsätzlich überarbeitet werden, siehe zum Beispiel Österreich.“ Das Renteneintrittsalter in Österreich beginnt früher als in Deutschland. Es beträgt 65 Jahre für Männer und 60 Jahre für Frauen. Außerdem fallen die Renten im Nachbarland höher aus. Ein Grund dafür ist, dass dort im Gegensatz zu Deutschland auch Selbstständige und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und der Rentenbeitrag mit rund 22 Prozent deutlich höher ist als in Deutschland (Anm. d. Red.). Hier knüpft Sirko Krause an: „Völlig kurz geschaut, wenn man nur aufs Eintrittsalter schaut, ohne wirklich alle Arbeitnehmer (inklusive Beamte und Selbstständige) mit in der Finanzierung einzubeziehen.“

„So kann man die Kosten für die Renten auch kleiner halten“

Arno Bernhagen meint: „Früher oder später wird dies so kommen, ob nun mit dieser oder einer der nächsten Regierungen. Seit Jahren traut sich hier keine Regierung, eine Reform anzugehen und das System auf gesunde Beine zu stellen.“ Sigrid Blum aber sagt: „Da die wenigsten bis 65, heute 67, arbeiten, sondern in der Regel fünf bis acht Jahre früher in Rente gehen, werden auch die wenigsten bis 70 arbeiten.“ Kurt Steckler daraufhin: „Für jeden Monat, den ich eher in Rente gehe, müssen 0,3 Prozent von der Rente abgegeben werden. So kann man die Kosten für die Renten auch kleiner halten.“ Sarah Strittmatter moniert: „Unfassbar. Mehr kann man nicht dazu sagen, schaffen wir die Rente ab. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt nach den Ergebnissen der Sterbetafel 2018/2020 für neugeborene Mädchen aktuell 83,4 Jahre und für neugeborene Jungen 78,6 Jahre.“

Von Juliane Lange