Streit um Schulbücher in MV: Droht eine Klagewelle?

Rostock

Mit welchen Schulbüchern lernen die Kinder in MV? Um diese Frage ist jetzt ein Streit zwischen der Schweriner Landesregierung und der Linkspartei entbrannt. Im November ist ein neues Schulgesetz verabschiedet worden. Darin ist nun kein Schulbuchkatalog mehr vorgegeben: Schulen und Lehrer können daher selbst aussuchen, welche Bücher sie verwenden.

Das kritisiert Simone Oldenburg, Fraktionsvorsitzende und Bildungsexpertin der Linken, scharf: „Es ist nicht Aufgabe der Lehrer, zu entscheiden, welche Lehrbücher dem Lehrplan entsprechen.“ Zudem bestehe die Gefahr, dass verfassungsfeindliche Inhalte in den Unterricht gelangen. Rückendeckung bekommt die Linke von der Bildungsgewerkschaft GEW.

Rechtssicherheit aus der Hand gegeben

Oldenburg hatte noch vergeblich versucht, die betreffende Passage im Landtag zu verhindern. „Inzwischen sind viele Schulleiter mit ihren Sorgen an mich herangetreten.“ Eine davon: „Was, wenn Eltern klagen, weil in der Prüfung ihres Kindes etwas drankam, was nicht in dem benutzten Schulbuch stand?“ Das Bildungsministerium habe hier ein Stück Rechtssicherheit aus der Hand gegeben.

Die Wismarer Rechtsanwältin Kathrin Dinse, die schon öfter Eltern bei Fällen zu Schulrechtsfragen vertreten hat, kann das nachvollziehen: „Wenn Lehrer zwar den gleichen Lehrplan, aber andere Materialien nutzen, kann das dazu führen, dass Themen nur am Rande behandelt werden, die aber später bei Prüfungen eine große Rolle spielen.“ Wenn der Schüler dann tatsächlich eine schlechte Note bekommt, könnten Eltern sich rechtlich gegen die Benotung zur Wehr setzen. Für den Schüler bedeute dies vor allem Zeitverlust: „Solche Verfahren dauern oft ein oder zwei Jahre“, so Dinse. Der Schüler müsste dann vielleicht sogar ein Schuljahr wiederholen.

Mehrarbeit für ohnehin belastete Lehrer

Die Bildungsgewerkschaft GEW sieht ebenfalls Probleme: „Mit Blick auf die Vergleichbarkeit der Schulen muss diese Maßnahme hinterfragt werden“, sagt die Landesvorsitzende Annett Lindner. Für die Lehrer sei es eine erhebliche Zusatzbelastung, stets darauf zu achten, das geeignete Schulbuch zu verwenden: „Zweifellos bedeutet diese Regelung für die ohnehin schon stark belasteten Kolleginnen und Kollegen eine Mehrarbeit, für die an anderer Stelle keine Entlastung erfolgt. Das ist aus unserer Sicht kritisch zu bewerten.“ Interessant sei in diesem Zusammenhang, dass für den Religionsunterricht weiterhin ein Schulbuchkatalog vorgehalten werde.

Der Vorsitzende des Landeselternrats MV, Kai Czerwinski, teilt die Bedenken – vor allem wegen der schwierigen Personalsituation an vielen Schulen. „Kinder fit für das Studium oder die Ausbildung zu machen, braucht Ressourcen und die sind derzeit Mangelware. Wären sie ausreichend, würde ich die Abschaffung des vorgegebenen Schulbuchkatalogs begrüßen. Aber in der momentanen Situation wird das unglaublich schwer umzusetzen sein.“

Aufwendige Suche nach rechten Inhalten

Simone Oldenburg fürchtet auch, dass die Lehrer keine Möglichkeit haben, die Schulbücher selbst auf mögliche verfassungsfeindliche Inhalte zu überprüfen. „Der Lehrer ist zum Unterrichten da. Er müsste das komplette Buch durcharbeiten, um festzustellen, ob es sich auf dem Boden der Verfassung bewegt.“ Was passieren könne, wenn darauf nicht ausreichend geachtet werde, habe etwa im vergangenen Jahr das Malheft zur Verkehrserziehung der Deutschen Polizeigewerkschaft ( DPolG) gezeigt, in dem Inserate der Firma eines bekannten Rechtsextremisten abgedruckt waren.

Das Bildungsministerium beruhigt: „Die Auswahl der Schulbücher und Unterrichtsmedien erfolgt nun durch die Fachschaften einer Schule unter der Dienstaufsicht der Schulleitung. Dort lag auch bisher schon die Entscheidung für die Auswahl aus den geprüften Listen der Schulbuchkataloge.“

Von Axel Büssem