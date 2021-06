Warnemünde

Rettung für ein Baudenkmal, Stillstand bei einem anderem: Der Bund stellt 135 000 Euro für die Sanierung der alten Ostseemesse-Ausstellungshallen im Libellenweg in Rostock-Schutow bereit. Bei einem weiteren, viel bekannteren Werk des legendären Betonschalen-Baumeisters Ulrich Müther (1934-2007) passiert dagegen nichts: Der Warnemünder Teepott wartet weiter auf eine dringend fällige Sanierung.

„Der Zustand wird schlechter“, sagt Arno Pöker von der Friedemann-Kunz-Stiftung aus Marlow, Besitzer des 1968 errichteten Rostocker Wahrzeichens. Zurzeit könnten lediglich Notreparaturen durchgeführt werden, ein Restaurant musste bereits schließen. „Es liegt ein Sanierungskonzept vor, das noch verfeinert werden muss“, erklärt der frühere Rostocker Oberbürgermeister.

Wirtschaftlich „nicht darstellbar“

Der Grund dafür, dass nichts passiert, ist eine Auseinandersetzung der Stiftung des Scanhaus-Marlow-Gründers Friedemann Kunz und der Stadt Rostock. Eine Sanierung ist aus Sicht der Stiftung nur dann machbar, wenn ihr die Stadt das Grundstück verkauft. „Ohne die Flächen ist eine Sanierung wirtschaftlich nicht darstellbar“, erklärt Pöker.

Die Stiftung besitzt zwar das Teepott-Gebäude, hat den dazugehörigen Grund und Boden allerdings lediglich gepachtet. Die bereits vor dreieinhalb Jahren auf 20 Millionen Euro veranschlagten Sanierungskosten würden sich in der begrenzten Laufzeit des Pachtvertrags nicht amortisieren, argumentiert die Stiftung. Die Stadt lehnt dagegen einen Verkauf der Grundstücke in bester Lage nach wie vor ab.

Marode Technik

Zuständig für den Erhalt des geschützten Denkmals ist das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen. In der Angelegenheit sind „dazu aktuell keine Neuigkeiten bekannt“, sagt Rathaussprecher Ulrich Kunze.

Vor mittlerweile dreieinhalb Jahren hatte das renommierte Büro Ocean Architects aus Waren/Müritz ein erschütterndes Gutachten über den Zustand des imposanten Bauwerks vorgelegt. Demnach gibt es schwere Korrosionsschäden der Fensterfassade, eine Folge der Seeluft. Zudem wurden bei einem weitreichenden Umbau des Gebäudes 2002 Stahlträger durchtrennt, die Haustechnik ist marode. Fazit: Der Teepott müsse entkernt und grundsaniert werden, was voraussichtlich zwei Jahre dauern würde.

Streit um den Zustand

Schon mehrfach war in der Vergangenheit ein Abriss des Teepotts im Gespräch, zuletzt vor dem Umbau kurz nach der Jahrtausendwende. Bei einer erneuten Sanierung soll das ursprüngliche Nutzungskonzept, so weit möglich, wieder hergestellt werden, kündigt die Stiftung an, und das Gebäude für Kulturveranstaltungen genutzt werden. Die größte Veränderung des letzten Umbaus war die Aufteilung des Innenraums in zwei Bereiche.

Die Stadt sieht den Zustand, anders als der Eigentümer, nicht als so marode an. Der Teepott ist kein Sanierungsfall, heißt es bislang von der Stadt. Der geforderte Verkauf des Grundstücks komme daher nicht in Frage, die behauptete wirtschaftliche Notwendigkeit liege nicht vor.

Nur sieben Zentimeter dick

Die jüngere Geschichte des Baudenkmals weist viele Parallelen auf zur 1966 gebauten Ostseemesse-Halle in Schutow. Auch hier stand um das Jahr 2000 herum schon einmal ein möglicher Abriss auf der Agenda, der jedoch abgewendet werden konnte.

Müther-Bauten in Rostock: Ehemaliges Autohaus in Rostock-Schutow. Quelle: Dietmar Lilienthal

Teile der freitragenden Hyparschalen sind nur lediglich sieben Zentimeter dick. Dass das Gebäude trotz der Vernachlässigung noch immer steht, sei eine „herausragende ingenieurtechnische und architektonische Leistung“, sagt der Rostocker Bundestagsabgeordnete Peter Stein (CDU) in einer Pressemitteilung zur Bereitstellung der Bundeskulturmittel für die Sanierung der Schutower Hallen.

Ein weiteres Müther-Gebäude in Rostock, die Mehrzweckhalle in Lütten Klein, wurde 2004 saniert.

Von Gerald Kleine Wördemann