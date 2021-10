Streit um Welterbe Peenemünde: Wer knickt ein – SPD oder Linke?

Peenemünde

Die Diskussion um ein Welterbe Peenemünde wird der erste Lackmustest für die künftige rot-rote Landesregierung in Schwerin. Bis Sonntag muss sich die Staatskanzlei bekennen: Soll die Denkmallandschaft der Nazi-Hinterlassenschaft Peenemünde auf Usedom als Welterbe-Vorschlag gemeldet werden? Dann endet die Meldefrist an die Kultusministerkonferenz für die neuen Kandidaten der Länder.

Oldenburg im August: Vorstoß ist „geschichtsverzerrend“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte im Juli den Welterbe-Vorschlag auf den Tisch gelegt. Prompt kam Kritik von den Linken. Fraktionschefin Simone Oldenburg bezeichnete Schwesigs Vorstoß als „ geschichtsverzerrend“. Vor dem historischen Hintergrund Peenemündes verbiete sich ein solches Ansinnen.

Nun führt Oldenburg für die Linke die Koalitionsverhandlungen in Schwerin an. Von harter Kritik ist jetzt nichts mehr zu hören. Stattdessen Diplomatie-Sprech: „Zu diesem Thema laufen aktuell Gespräche“, ließ Oldenburg mitteilen. Eine fast wortgleiche Antwort kam aus der Staatskanzlei.

Gemeinde Peenemünde unterstützt Welterbe-Initiative

Rückenwind für Schwesigs Vorstoß kam aus Peenemünde. Am Dienstagabend stellten sich die Kommunalvertreter der rund 350 Einwohner zählenden Gemeinde hinter die Welterbe-Idee. Sie beschlossen, die Initiative des Landes über die Aufnahme der Denkmallandschaft Peenemünde in die Tentativliste zum Unesco-Welterbe zu unterstützen. Die Gemeinde gehe davon aus, dass sie in das weitere Verfahren eingebunden werde und ihre Anliegen und Interessen einbringen könne, so Bürgermeister Rainer Barthelmes. Man wolle nun Kontakt zu Wismar und Stralsund aufnehmen, die bereits Erfahrungen mit Welterbe-Verfahren haben.

In Peenemünde errichteten die Nazis ab 1936 ein militärisches Großforschungsprojekt, um dort unter strengster Geheimhaltung Raketenwaffen zu entwickeln, unter anderem die V2. 1942 erreichte ein Prototyp der Waffe als erster menschengemachter Flugkörper das Weltall. Die etwa 3200 abgefeuerten V2-Raketen gingen größtenteils auf London und Antwerpen nieder und töteten mehr als 8000 Menschen. In der unterirdischen V2-Raketenproduktionsstätte Mittelbau-Dora im Harz starben rund 20 000 Menschen.

Schwesig: Welterbe zwingt zur Auseinandersetzung

Schwesig hatte im Juli den Vorschlag damit begründet, das der Welterbe-Status auch zu einer fokussierten Wahrnehmung und weiteren Aufarbeitung der historischen Verantwortung zwingen würde. „Nicht nur die schönen und unbelasteten Orte sollten zum Weltkulturerbe gehören, sondern auch Orte, die uns herausfordern, mit der Verantwortung umzugehen.“

Für ihren Vorstoß erntete sie nicht nur von den Linken Kritik. Mit Opferverbänden sei nicht gesprochen worden, monierte die SPD-Basis auf Usedom. Peenemünde sei ein „Täterort“ und deshalb als Welterbe-Stätte ungeeignet, so der Politikwissenschaftler und Buchautor Rainer Eisfeld. Unterstützung für die Schwesig-Idee kam indessen vom früheren Museumschef Dirk Zache. Die Denkmallandschaft mit ihren Ruinen, von Raketenprüfständen bis zu Häftlingslagern, hätten für die Frage der Ambivalenz von Technik einen außergewöhnlichen, universellen Wert.

Astronomische Uhr in Rostock gilt als gesetzt

Die Bundesländer können jeweils zwei Vorschläge nach Berlin melden. Die astronomische Uhr in der Rostocker Marienkirche gilt als gesetzt. Spätestens am Samstag muss sich Schwesig bekennen: Dann laufen die Koalitionsverhandlungen zu den Themen Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Von Martina Rathke