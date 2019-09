Neue Düngeregeln: Klöckner attackiert Backhaus

Mühlengeez/Berlin

Im Streit um strengere Düngeregeln für Landwirte spitzt sich der Streit zwischen Bund und Land zu. Ein Sprecher von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) übte am Sonntag heftige Kritik an Landeslandwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD). „Man hat den Eindruck, Minister Backhaus ist sehr flexibel in seinen Reden. Je nach Klientel behauptet er mal das eine, mal das andere – und immer sei der Bund schuld“, sagt der Sprecher der OZ.

Anlass ist die geplante Verschärfung der Düngeverordnung im Rahmen des Agarpaketes. Backhaus hatte Klöckner am Freitag beim Landesbauerntag in Mühlengeez vorgeworfen, über notwendige Einschränkungen beim Düngen früher den Bauern die Unwahrheit gesagt zu haben.

Das ist „dreist“, sagt ihr Sprecher. 2017, bei der letzten Novelle der Düngemittelverordnung, sei Klöckner noch gar nicht im Amt gewesen. Und jetzt sei es die SPD, der die Verschärfungen nicht weit genug gehen. Klöckner habe dagegen „das Schlimmste“ verhindert. Das Schweriner Landwirtschaftsministerium habe alle Änderungen in den Verhandlungen mitgetragen. „Es mag sein, dass das noch nicht zur Hausspitze bis zum Minister vorgedrungen ist“, sagt der Sprecher.

Von Gerald Kleine Wördemann