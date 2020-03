Der Gesetzgeber langt kräftig zu: Fürs zu schnelle Fahren werden künftig teils doppelt so hohe Bußgelder fällig – auch Fahrverbote drohen für die Fahrer in MV bereits früher. Die verschärften Strafen sollen die Fahrer erziehen. Doch es gibt auch den Vorwurf, dass der Staat mit den Bußgeldern seine Kassen füllen will.