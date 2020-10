Mölln

Ein Großfeuer hat in Mölln (Mecklenburgische Seenplatte) drei große Strohmieten erfasst und einen Sachschaden von rund 300 000 Euro angerichtet. Die vielen Strohballen waren bis zu sechs Meter hoch und jeweils 70 Meter lang aufgeschichtet und gingen kurz vor Mitternacht in Flammen auf, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Ein Zeuge hatte die Flammen nachts auf dem Betriebsgelände einer Agrarfirma gesehen und gemeldet. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Mehr als 60 Feuerwehrleute mehrerer Feuerwehren waren im Einsatz, um eine weitere Ausbreitung des Brandes zu stoppen. Dadurch konnte unter anderem verhindert werden, dass ein größeres Lagergebäude zusätzlich Feuer fing. Dort sollen Düngemittel lagern und Fahrzeuge geparkt gewesen sein.

Anzeige

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Feuerwehr lässt Reste kontrolliert abbrennen

Das Großfeuer war bis zum Morgen noch nicht vollständig gelöscht. Bei Bränden solch großer Mieten sei es üblich, dass Feuerwehren die Reste nur noch kontrolliert abbrennen lassen können, hieß es. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei prüft derzeit den Einsatz eines Brandsachverständigen, um die genaue Ursache zu ermitteln.

Von RND/dpa