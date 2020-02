Strom in MV so teuer wie in keinem anderen Bundesland: Das sind die Gründe

München

Strom ist in Mecklenburg-Vorpommern nach Berechnungen des Vergleichsportals Check24 so teuer wie nirgendwo sonst in Deutschland. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden zahle in der Grundversorgung durchschnittlich 1687 Euro, laut Vergleichsportal.

Bei alternativen Stromanbietern koste die gleiche Menge an Strom nur 1416 Euro im Jahr. Auch in Thüringen, Schleswig-Holstein und Brandenburg ist die Strom-Grundversorgung vergleichsweise teuer. Am günstigsten ist der Storm hingegen in Bremen. Der Grundversorger ist das Energieversorgungsunternehmen, dass in einer Gemeinde die meisten Kunden mit Strom beliefert.

Nach Angaben von Check24 ist der Strom in ostdeutschen Bundesländern im Schnitt drei Prozent teurer als in den westdeutschen. Ein Grund dafür seien die unterschiedlich hohen Netznutzungsentgelte, die ein viertel des Preises ausmachen. Doch woran liegt der hohe Strompreis? In Ost- und Norddeutschland müssen viele Windkrafträder an das Stromnetz angeschlossen werden.

In dünner besiedelten ländlichen Regionen sind relativ gesehen aufwendigere Stromnetze zur Versorgung erforderlich als in Ballungsräumen, so dass auf den einzelnen Verbraucher höhere Kosten entfallen.

Steuern und Umlagen steigen für Stromkunden

Die Belastung der Stromkunden durch Steuern, Abgaben und Umlagen ist in den vergangenen zehn Jahren um 70 Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr werde sie voraussichtlich mehr als 36 Milliarden Euro (ohne Mehrwertsteuer) erreichen, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW) am Dienstag in Berlin mit. Die Kosten für Beschaffung, Netzentgelte und Vertrieb des Stroms - also der privatwirtschaftliche Anteil - sei lediglich um sechs Prozent gestiegen.

