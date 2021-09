Rostock-Warnemünde

Die Uhr schlägt 11. Höchste Zeit, dass sich was dreht im Ostseebad Warnemünde. Denn genau darauf haben hunderte Schaulustige gewartet. Gebannt blicken sie auf die historische Bahnhofsbrücke, die sich noch träge über den Alten Strom spannt. Auf das Zeichen von Rostocks Tiefbauamtsleiter Heiko Tiburtius ertönt die Fanfare.

Und prompt regt sich die betagte Dame: 80 Tonnen Stahl kommen in Schwung. Das Publikum jubelt. Das Denkmal, das sonst alle buchstäblich mit Füßen treten, wird zum gefeierten Star. Die Öffnung der Drehbrücke am Samstag ist ein Spektakel und der Höhepunkt des 27. Stromfestes.

Trotz zunächst herbstlichem Einheitsgrau kommen dabei Frühlingsgefühle auf. Denn eigentlich hätte die Brückenöffnung beim Stromerwachen am 1. Mai stattfinden sollen, doch das Fest war zum zweiten Mal in Folge corona-bedingt ins Wasser gefallen. Zum Glück für Ian. Denn so können er und seine Eltern miterleben, was sie bislang noch nie gesehen haben. „Wir machen seit Jahren Urlaub hier, aber bei der Brückenöffnung waren wir noch nie dabei“, sagt Papa Sebastian Schütte. Sein Sohn ist begeistert von der Premiere. „Das ist toll“, freut sich der Fünfjährige.

Normalerweise Endstation an der Drehbrücke

Während sich direkt am Kai die Menschen drängen, um einen Blick auf die Brücke zu erhaschen, genießen andere freie Sicht von ihren Fensterplätzen in den Häusern längs des Stroms. Ian hat es sich etwas abseits vom Gedränge auf einer Mauer am Ufer bequem gemacht, lässt die Beine baumeln und verfolgt, wie eine Flotte aus Optis, Segel- und Ruderbooten stromaufwärts an ihm vorbei schippert. Für die wäre normalerweise an der Drehbrücke Endstation gewesen.

Doch nun, da der Koloss sich quergestellt hat und jetzt allein auf dem Königszapfen lastet, ist der Weg frei. Zumindest für 20 Minuten. Dann bringen zwei Brückendreher das Denkmal zurück in seine Stammposition. Auch das läuft wie geschmiert. Der Start des Schauspiels dagegen war holprig.

Eigentlich wollte die Warnemünder Trachtengruppe das Publikum mit Tänzen in Schwung für die Brückenöffnung bringen. Nur der Tonträger spielte dabei nicht mit: Immer wieder kam der falsche Titel. Dann doch die richtige Polka, nur beim finalen Tanz war wieder der Wurm drin. Kein Problem: Trachtengruppe und Zuschauer nahmen’s mit Humor und lachten herzlich über den Patzer.

Genuss für alle Sinne

Gute gelaunte Gesichter trifft man zur Mittagszeit auf der Strandpromenade an. Kein Wunder, hier werden Leckermäulchen glücklich. Auf der Bummelmeile mischt sich der Duft frischer Mutzen mit dem von Schaschlik-Spießen und Handbroten. Ein paar Kinder bestaunen die Auslage eines Süßigkeitenstands als wär es das Schlaraffenland. Ein Frauenquartett hat indes anderes im Blick: Anke Beckert, Kati Goldmann, Ina Nitsche und Christiane Werner zücken die Smartphones und filmen die Dixieland-Band, die hoch über ihnen auf dem Warnemünder Leuchtturm „My Bonnie is over the Ocean“ spielt.

„The Marching Saints“ gehören zu den Künstlern, die beim täglichen Warnemünder Landgang Flanierer „im vorbeigehen“ unterhalten. Für die vier Sächsinnen ist ihr Konzert in luftiger Höhe eine Überraschung. „Wir wussten nicht, dass gerade Stromfest ist, aber jetzt nehmen wir es gern mit.“ Nur eines fehlt noch, um ihr Mädelswochenende am Strand perfekt zu machen: Sonne. „Die kommt noch und zur Not machen wir es uns in einer schönen Cocktailbar gemütlich“, sagen sie und lachen.

Ein Kaltgetränk ist kurz darauf tatsächlich willkommen: Kaum machen die Wolken der Sonne Platz, wird’s warm. In einem brandheißen Flitzer kurvt Leana vor dem Teepott Kreise. Die Dreijährige steuert das Feuerwehrauto im Kinderkarussell. „Das macht Spaß“, lacht die Kleine. Dann steigt sie um auf’s Polizeimotorrad. Es ist eine Abschiedstour. „Wir waren zu Besuch bei der Oma“, verrät ihre Mutter. „Das ist unser letzter Tag und wir wollten uns von der Ostsee verabschieden.“

Warnemünde wartet mit nächstem Event auf

Nach sechs Tagen geht am Sonntag auch das 27. Stromfest zu Ende. Und damit der Urlaub für Ian zu Ende. Nach Brückendreh und Bummel steht für den Fünfjährigen und seine Eltern die Heimreise nach Sachsen-Anhalt an. „Wir kommen ganz bald wieder“, sagt Mama Susann Küstermann. Und Papa Sebastian Schütte verrät: „Sylvester sind wir wieder hier.“

Wer in Warnemünde den nächsten Knaller erleben will, muss sich nicht bis zum Jahreswechsel gedulden, sondern nur bis zum kommenden Wochenende: Am 17. September beginnt im Ostseebad das Kleinkunstfest.

Von Antje Bernstein