21. Kutterpullen: Studenten schaukeln und schunkeln auf der Warnow

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Wer das Kutterpullen am Samstag im Rostocker Stadthafen für eine Party unter Studierenden hielt, liegt vielleicht nicht ganz daneben, aber in erster Linie war das Event ein sportlicher Wettkampf. Zum 21. Kutterpullen lud die Hochschule Wismar nach Rostock ein. 300 Besucher, unter ihnen 22 Teams aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und sogar Schweden gingen an den Start. Wer die 350 Meter lange Strecke am schnellsten zurück legt, gewinnt das Turnier. „Kritische Punkte sind der Start und die Wende, da zeigt sich, wer geübt hat“, sagt der Student Marc Hoischen und lächelt.

Früher war das Kutterpullen Teil der Ausbildung in Marine und Handelsschifffahrt. „In der Seemannsschule wurde es als Fach unterrichtet und gilt als Tradition in der Seefahrt“, erklärt Marc Hoischen, Nautik-Student an der Hochschule Wismar. Damit die Seefahrer rudern lernten, trainierten sie das Kutterpullen. „Heute sind die Rettungsboote mit Motoren ausgestattet. Viele Seefahrtschulen tragen das Kutterpullen jetzt als Mannschaftswettkampf aus“, sagt Kommilitone Dennis Ückert.

Bildergalerie: 21. Kutterpullen

Zur Galerie Das traditionelle Kutterpullen der Hochschule Wismar fand zum ersten Mal im Rostocker Stadthafen statt.

Das Kutterpullen wird vom Fachschaftsrat Seefahrt der Hochschule Wismar und dem Studentenklub „Sumpf“ organisiert. Begeistert sind die Teilnehmer vor allem von der guten Stimmung. „Hier wird der Teamgeist gestärkt. Zusammen trainieren schweißt auch zusammen“, erzählt Marc Hoischen. Der Student komme aus dem Münsterland, das Studium in Wismar und Warnemünde gefalle ihm gut. Auch Rostock sei eine neue Lieblingsstadt, „die Innenstadt so schön“, sagt Hoischen. Die neue Kulisse am Stadthafen gefalle dem Team besonders gut.

„Und das Störtebecker Bier schmeckt gut“

Unter den 22 Teams sind auch Ruderer aus Schweden. Zur Mannschaft der Chalmers University aus Göteborg gehören Ruben Ljunggrem und Måns Schönbeck. „Wir sind vor allem hier, um Spaß zu haben“, erzählen die Studenten. In Rostock sei es viel wärmer als in ihrer Heimatstadt, das Setting außerdem atemberaubend. „Und das Störtebecker Bier schmeckt gut.“ Tina Hölzel (20) vom Studentenklub „Sumpf“ schätzt vor allem, dass Studierende außerhalb des Uni-Alltags als Team kämpfen. „Zu elft in einem Boot, da kommt es auf die Gruppe, nicht den Einzelnen an“, sagt sie.

In einem spannenden Finale konnte sich das Team „Laufgruppe Wassersuppe 1“ gegen die „Müllroser Kutterkameraden Männer“ durchsetzen. 2:15 Minuten und damit fünf Sekunden schneller als die Gegner schaffte es das Siegerteam ins Ziel.

Von Lea-Marie Kenzler