Studie: MV hat noch immer deutlich zu wenig Kita-Erzieher

In keinem anderen Bundesland müssen Erzieher so große Gruppen von Kindern betreuen wie in MV. Das geht aus einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Dafür ist das Personal im Nordosten Deutschlands aber außergewöhnlich gut qualifiziert.

Auf ein Erzieher kommen fast 13 Kinder: In keinem anderen Bundesland ist der Betreuungsschlüssel in den Kitas so schlecht wie in MV. Quelle: Monika Skolimowska/dpa