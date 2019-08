Rostock

Es geht aufwärts im Nordosten. Diesen Eindruck erweckt eine neue Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach seien 19 Regionen in Deutschland akut in der Entwicklung gefährdet.

Darunter sind die Altmark in Sachsen-Anhalt, Teile der Lausitz, aber auch westdeutsche Regionen wie Trier, die Westpfalz und Emscher-Lippe.

Probleme nur um Seenplatte

MV kommt dagegen fast nur gut weg. Hier gibt es laut IW-Studie kaum Handlungsbedarf. Ausnahme ist laut Verfasser die Seenplatte. In dieser Region wird das Hauptproblem in der Überalterung der Gesellschaft gesehen.

Die Region um Rostock bekommt bei Wirtschaft und Demografie Pluspunkte, aber leichte Abzüge in Infrastruktur. Rund um Schwerin wird die Infrastruktur leicht bemängelt. Vorpommern kommt mit leichten Abzügen bei Demografie und Infrastruktur davon. Am Ende wird eine Gesamtnote für den bundesweiten Vergleich gebildet. Nur die Seenplatte schneidet als MV-Region hier mittelmäßig ab.

Gefährdete Regionen sowohl in Ost- wie in Westdeutschland

Das IW hat sich 96 Regionen bundesweit angesehen und verschiedene Bereiche wie Demografie, Finanzen, Infrastruktur oder Bildungsangebote beleuchtet. 19 der 96 Regionen sind in ihrer Entwicklung besonders gefährdet. Sie finden sich sowohl in Ost- wie in Westdeutschland und sind teils städtisch, teils ländlich geprägt.

IW-Präsident Prof. Michael Hüther schlägt vor, gebeutelte Regionen über Schuldenerlasse zu unterstützen. „Eine kluge Regionalpolitik sollte den Kommunen die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen.“

