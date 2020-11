Greifswald/Schwerin

Matthias Bratner kennt den Weg zum kleinen Gebäude gegenüber dem Haupteingang der Greifswalder Unimedizin ( UMG). An seinem freien Tag erwartet den Hansestädter an diesem Freitag wieder einmal ein gut fünfstündiger Untersuchungsmarathon.

Der 46-Jährige gehört zu einer Gruppe von 500 Probanden. Diese nehmen innerhalb des seit 1997 begonnenen SHIP-Projektes an einer bislang einzigartigen in der vergangenen Woche gestarteten Studie teil.

Anzeige

Gesundheitsanalyse über Jahrzehnte

Beim SHIP-Projekt (Study of Health in Pomerania), also „Leben und Gesundheit in Vorpommern“, handelt es sich um eine gigantische und sehr wertvolle Datensammlung: Der Gesundheitszustand der Bevölkerung der Region wird hinsichtlich Risikofaktoren, Erkrankungen und deren Folgen im Verlauf ihres Lebens analysiert. Erstmals erfolgt nun im Rahmen dieses Forschungsvorhabens eine bevölkerungsbasierte über 24 Monate reichende Untersuchung im Kampf gegen Corona.

„Wir erfassen belastbare Daten für die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung. Damit soll der Politik und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst geholfen werden, wirksame Handlungsschritte einleiten zu können“, erläutert Prof. Dr. Karsten Becker (58). Der Direktor des Friedrich-Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der UMG leitet zusammen mit dem Leitenden Krankenhaushygieniker der Unimedizin, Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner (43), und dem Chef des SHIP-Projektes, Prof. Dr. Henry Völzke (52), die Corona-Studie. Die Landesregierung unterstützt die Greifswalder mit 939 000 Euro. Durch die Untersuchung „erhalten wir ein genaueres Bild über die epidemiologische Entwicklung in MV“, betont Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU).

Dr. Clemens Jürgens (v. r.) erläutert seinen Kollegen Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner und Prof. Dr. Karsten Becker die Qualitätssicherung bei der Datenerhebung innerhalb des SHIP-Projektes. Quelle: Christian Rödel

Untersuchung auf Herz und Niere

Dabei nutzen die Forscher und Mediziner in der Hansestadt das erprobte SHIP-Verfahren. „Rund 10 000 Probanden wurden bereits in den fünf erfolgten Runden in mehr als 20 Jahren gecheckt“, erläutert Dr. Clemens Jürgens (52), Leiter des SHIP-Untersuchungszentrums. Aktuell werden 1300 Frauen und Männer verschiedener Altersklassen regelmäßig quasi auf Herz und Nieren untersucht. Dazu gehören neben der Bestimmung von Körperumfängen unter anderem ein Elektrokardiogramm, eine Magnetresonanztomografie, Ultraschalluntersuchungen von Schilddrüse, Herz, Leber, Gallenblase und Halsgefäßen sowie zahnärztliche Kontrollen. Die Gruppe, zu der Proband Matthias Bratner gehört, absolviert zusätzlich Corona-Tests.

Lesen Sie auch:

Zweitwohnung, Geburtstag, Familienbesuch: 25 Antworten auf wichtige Lockdown-Fragen in MV

So hoch ist der Inzidenzwert aktuell in den Städten und Landkreisen in MV

Teil-Lockdown in MV: Diese Regelungen treten ab Montag in Kraft

Nur vier Probanden am Tag

Im Untersuchungszentrum wird in Mini-Teams gearbeitet. „Wir wollen die Risiken durch Infektionen möglichst gering halten“, erläutert der Epidemiologe Dr. Jürgens. Statt bis zu zwölf Probanden empfangen Ursula Eichenauer-Rettig (62) und ihre Kollegin Steffi Hall (48) an der Rezeption täglich nur vier SHIP-Projekt-Teilnehmer.

Die Teilnehmer der SHIP-Covid-19-Studie werden an der Anmeldung von Ursula Eichenauer-Rettig (62) empfangen. Quelle: Christian Rödel

Stationselektriker Bratner, der für eine Gastransportfirma in Lubmin bei Greifswald tätig ist, hat der Teilnahme an der zusätzlichen Corona-Studie sofort zugestimmt. „Der Aufwand ist groß. Doch ich habe durch die Checks eine gewisse Sicherheit, was meinen Gesundheitszustand angeht“, verdeutlicht der Vater von zwei Kindern. Vor 23 Jahren stieg der Vorpommer, der einst Kanurennsport leistungssportlich betrieb, beim SHIP-Projekt ein. Seine heutige, mittlerweile fünfte Kontrollrunde fällt noch umfänglicher aus.

Zusätzlich Nasen-Rachen-Abstrich und Bluttest

So checkt Zahnarzt Martin Strauch (32) an diesem Oktobertag bei ihm nicht nur mögliche Kariesprobleme und Zahntaschen, Zahnfleischentzündungen, den Zustand des Kiefergelenks und die Kau-Effizienz. Er nimmt auch einen Nasen-Rachen-Abstrich vor. Dieser ist für einen sogenannten PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) zum direkten Nachweis des Virus nötig. Später folgen zwei zusätzliche Blutentnahmen für Corona-Antikörpertests. Damit wird es möglich, sowohl aktuelle als auch abgelaufene Covid-19-Infektionen zu finden.

Dr. Clemens Jürgens (r.) nimmt Matthias Bratner Blut für einen Corona-Test ab. Quelle: Christian Rödel

Daheim wird Bratner – wie alle der aktuell 1300 SHIP-Studien-Teilnehmer – ab jetzt selbst regelmäßig einen sogenannten Trockenbluttest machen. Dabei reicht ein Pikser in den Finger, um etwas Blut auf ein spezielles Filterpapier zu tropfen. Hinzu kommt ein ausgefüllter Fragebogen. Hier werden etwaige Krankheitssymptome, wie Fieber, Durchfall, Schüttelfrost, erfasst. Der getrocknete Blutstropfen und der Fragebogen werden an der Unimedizin ausgewertet. „Die regelmäßige monatliche Testung und Befragung einer festen Gruppe gibt ein wesentlich besseres Bild der Entwicklung, als wir es bisher haben“, sagt Prof. Hübner.

Blutentnahme im SHIP-Untersuchungszentrum der Unimedizin Greifswald. Diese können die Probanden auch daheim vornehmen. Quelle: Christian Rödel

Zahl der Neuinfektionen im Zusammenhang bewerten

Nach fast fünf Stunden verlässt Matthias Bratner das Testzentrum. Die Ergebnisse der Corona-Checks kann er online abfragen. „Auch seine Daten können uns helfen, die richtigen Werkzeuge im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Infektionen zu wählen“, sagt Prof. Becker. Er betont, dass das alleinige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes oder nur das Einhalten des Abstandsgebots nicht ausreichen. Zur Eindämmung der Virusverbreitung ist auch im Alltag immer das gesamte Bündel an Maßnahmen zu beachten. Auch die Infektionszahlen sind nur in ihrer Gesamtschau wirklich aussagekräftig.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Risikogruppen meiden Gefahrenherde

Die tägliche Zahl der Neuinfektionen allein reiche zur Bewertung der Lage nicht aus. „Anstatt wie die Schlange auf das Kaninchen zu starren, muss man verschiedene Elemente berücksichtigen“, betont Prof. Hübner. SHIP biete die einmalige Gelegenheit, Faktoren zu identifizieren, die die Immunität gegen Covid beeinflussen, so Prof. Völzke.

Noch ist zum Beispiel die Zahl der Schwererkrankten in MV gering. „Die besonderen Risikogruppen, dazu zählen beispielsweise die Senioren und Bürger mit Mehrfacherkrankungen, haben aus dem Geschehen im Frühjahr gelernt“, sagt Prof. Becker. Die Betreffenden wissen vielfach um Gefahrenherde und meiden diese. Sie verhalten sich vorsichtiger. Dies vermisse man gerade bei jüngeren Menschen oft, etwa auf Partys, so der Mikrobiologe.

SHIP-Projekt läuft seit 23 Jahren Innerhalb der Studie „Leben und Gesundheit in Vorpommern“ (SHIP) werden die Teilnehmer regelmäßig medizinisch und zahnmedizinisch untersucht. Die gewonnenen Daten sollen den Gesundheitszustand aufzeigen und helfen, den künftigen medizinischen und zahnmedizinischen Versorgungsbedarf in der Bevölkerung abzuschätzen. SHIP startete 1997 mit rund 4300 Probanden. Zwischen 2002 und 2006 lief die erste Nachbeobachtung der Probanden (SHIP-1). 2008 wurden die Teilnehmer ein drittes Mal untersucht. Im gleichen Zeitraum wurde eine zweite Kohorte (SHIP-Trend) mit rund 4500 Teilnehmern und einem ähnlichen Programm aufgelegt. SHIP-3 lief von 2014 bis 2016. Im Juni vergangenen Jahres begann mit SHIP-4 die fünfte Runde. Die Teilnehmer erhalten derzeit eine Aufwandsentschädigung pro Untersuchung von 31 Euro plus anteilige Kilometerpauschale. Aktuell arbeiten mehr als 120 Mediziner und Wissenschaftler in Greifswald am SHIP-Projekt. Es umfasst die früheren Landkreise Stralsund-Land, Greifswald-Land und Anklam-Land sowie die Städte Stralsund, Greifswald und Anklam (ohne die Inseln Usedom, Rügen und den Bereich Fischland/Darß).

Von Volker Penne