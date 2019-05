Berlin/Schwerin

Durch den Bau des Swinetunnels im polnischen Swinemünde kommt ein altes Bahnprojekt wieder in Fahrt – die Anbindung der Insel Usedom über die Karniner Brücke an das Netz der Deutschen Bahn. Die Bahnstrecke über Ducherow und Karnin nach Heringsdorf war bis 1945 die kürzeste und schnellste Verkehrsverbindung von Berlin nach Usedom. Im Krieg wurde die Brücke zerstört.

Rückenwind bekommen die Initiativen von Eisenbahnfreunden, die sich seit Jahren für die Wiederbelebung der Trasse einsetzen, durch eine aktuelle Studie zweier Verkehrsverbände. Demnach gehört die teilweise länderüberschreitende Verbindung Swinemünde (Swinoujscie) – Ducherow über die Karniner Brücke zu den rund 230 Kilometer stillgelegten Bahnstrecken im Nordosten, die sich ohne allzu großen Aufwand reaktivieren ließen. Bundesweit seien es mehr als 3000 Kilometer, teilten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und Allianz pro Schiene in Berlin mit. Deren Wiederinbetriebnahme würde den Personenverkehr der Bahn verbessern, weil sich damit zahlreiche Lücken im deutschen Schienennetz schlössen.

Sechs lohnende Trassen in MV identifiziert

In Mecklenburg-Vorpommern nennen sie neben der Trasse über die Karniner Brücke fünf weitere Abschnitte: die Darßbahn zwischen Barth und Prerow, Hagenow – Ratzeburg, Meyenburg – Güstrow, Mirow – Wittstock sowie Parchim – Malchow, die 2015 vom Land aufgegebene „Südbahn“. Der Verkehr auf den Strecken endete zwischen 1945 und 2015.

Bundesweit machten die Verbände 186 Streckenabschnitte aus, die in den vergangenen Jahrzehnten stillgelegt wurden und bei denen es sich lohne, sie wieder in Betrieb zu nehmen. Die Abschnitte sind zwischen einem und 60 Kilometer lang und vor allem für den Personenverkehr gedacht. Aber auch Güterverkehrsstrecken sind dabei. Nähme man die alle wieder in Betrieb, ließe sich das gesamte deutsche Schienennetz um acht Prozent erweitern, sagte ein VDV-Sprecher.

„Deutschlandtakt“ soll mehr Reisende auf die Schiene locken

Nicht mehr genutzte Bahnstrecken wieder in Betrieb zu nehmen, könnte ein Schritt zur Umsetzung des Projekts „Deutschlandtakt“ sein, mit dem das Bundesverkehrsministerium die Schiene stärken will. Für Bahnreisende soll in den nächsten Jahren ein grundlegend neues System mit besser abgestimmten Umsteigeverbindungen aufgebaut werden. Das Zugfahren soll so pünktlicher und schneller werden, das Erreichen der Anschlüsse direkter und verlässlicher.

Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat Forderungen nach einer Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs auf der Südbahn zwischen Parchim und Malchow wiederholt zurückgewiesen. Die Strecke sei zu wenig genutzt gewesen. Seither fahren dort Busse.

Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, Jutta Wegener, begrüßte die Vorschlagsliste für die Reaktivierung von Bahnstrecken. „Gerade der Lückenschluss Zarrentin – Ratzeburg würde eine enorme Verbesserung im öffentlichen Nahverkehr bedeuten“, sagte sie. Die Karniner Brücke und die Reaktivierung der Darßbahn seien wichtige Forderungen, um gerade im Sommerferienverkehr den Touristen eine attraktive Alternative zum Auto zu bieten.

Bahnanschluss gegen Verkehrskollaps auf Usedom

Wegen des Gästeansturms unterstützt der Deutsche Bahnkunden-Verband (DBV) die Aktivitäten des Aktionsbündnisses Karniner Brücke. Dessen Vorsitzender Günther Jikeli sieht in der Wiederherstellung der Eisenbahnverbindung eine Chance, den drohenden Verkehrskollaps von der Insel abzuwenden, der durch den Swinetunnel entstehen könnte. Einem 2017 vorgelegten Gutachten zufolge werden dadurch auf deutscher Seite 13 Prozent mehr Pkw erwartet als bisher. Auch der Lkw-Verkehr über die Bundesstraße 110 werde zunehmen. Die Bahnanbindung würde eine Entlastung bringen.

Die Karniner Brücke ist nicht im Bundesverkehrswegeplan 2015 bis 2030 enthalten. 2015 war noch nicht klar, dass die EU den Bau des Swinetunnels zu 85 Prozent fördern würde, sagte Jikeli. Mit den Vorarbeiten dort wurde begonnen, der Tunnel soll 2022 fertig sein. Die Bahntrasse könnte dem Aktionsbündnis zufolge nach einem Jahr Planung und vier Jahren Bauzeit 2024 fertig sein – wenn das Projekt denn außerplanmäßig in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen und ebenfalls mit europäischen Mitteln gefördert würde. Für den Neubau könnte die Bahn die alte Trasse nutzen, die in ihrem Besitz ist.

Jikeli zufolge würde es eine solche Anbindung Usedoms nicht nur Berlinern erleichtern, auf die Insel zu kommen, sondern auch das strukturschwache vorpommersche Hinterland beleben. Im Tourismus Beschäftigte könnten nach Usedom pendeln, ohne dort wohnen zu müssen.

