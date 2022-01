Rostock

Ein blasser Spitzenkandidat, die Konkurrenz der AfD in der einstigen CDU-Hochburg Vorpommern und Botschaften, die nicht beim Wähler fruchteten: Laut einer Studie der Uni Rostock hat diese Gemengelage der Landes-CDU die massiven Verluste bei der Landtagswahl beschert und sie letztendlich auch die Regierungsbeteiligung gekostet. Rostocker Forscher unter Leitung des Politikwissenschaftlers Wolfgang Muno analysierten die Kandidaten, Themen und Gründe für den Ausgang der Landtagswahl im September 2021, bei der die SPD mit 39,8 Prozent einen deutlichen Wahlsieg einfuhr.

In Vorpommern weiter strukturelle konservative rechte Mehrheit

Demnach konnte die SPD vor allem Zugewinne bei ehemaligen Nichtwählern verbuchen, daneben aber auch bei Wählern der CDU und den Linken. Der SPD wurde die größte Themenkompetenz zugesprochen. Besonders Wähler über 60 tendierten zur SPD, mehr Frauen als Männer. Mit Sicherheit haben die Beliebtheits- und Bekanntheitswerte von Ministerpräsidentin Schwesig und die vollends auf sie ausgerichtete Kampagne ihren Anteil am Wahlsieg, so Muno. „Eine Reduktion auf den Faktor Schwesig reicht aber nicht aus.“

In Vorpommern hätten sich CDU und AfD gegenseitig Stimmen abgenommen. „Die SPD konnte dabei als lachender Dritter hervorgehen“, so Muno. Das Wählerverhalten in Mecklenburg und Vorpommern unterscheidet sich auch weiterhin. „In Vorpommern gibt es weiter eine strukturelle konservative rechte Mehrheit, in Mecklenburg eine strukturelle linke Mehrheit.“

Linke verlor an den Friedhof

Die Linke fuhr bei der Landtagswahl ihr schlechtestes Ergebnis seit 1990 ein. Wähler wanderten zur SPD, die stark die soziale Karte ausgespielt habe. Darüber hinaus habe die Linke eine stark überalterte Wählerschaft. „Einen Teil der Wähler hat die Partei an den Friedhof verloren“, so Muno. Dass die Linke letztendlich als Koalitionspartner in die Landesregierung rückte, habe neben der Themennähe auch damit zu tun, dass die Partei „billiger“ für die SPD zu haben war. Während die CDU auf drei Ministerien drang, hatte sich die Linke mit zwei Ministerien zufriedengegeben. Zum anderen spielte die bis heute ungeklärte Führungsfrage bei der CDU eine Rolle, warum sich die SPD für die Linke entschied.

AfD ist die Partei der Männer mit Abstiegsängsten

Interessant ist aus Sicht der Forscher auch die Wählerschaft der AfD. Demnach ist die AfD vor allem von Männern mittleren Alters und mittlerer Bildung gewählt worden. „Sie ist nicht Partei der Abgehängten und Arbeitslosen, Vernachlässigten, sondern eher der Männer, die Abstiegsängste haben“, so Muno. Die Partei habe inzwischen eine stabile Stammwählerschaft.

FDP punktete mit gemäßigterer Corona-Kritik

Die Grünen haben in ihren Hochburgen, den Universitätsstädten Rostock und Greifswald, gepunktet. Grüne wie auch die FDP hätten in MV vom positiven Bundestrend profitiert. Die FDP hatte relativ viele Stimmen von der AfD gewonnen. Die Forscher vermuten, dass die Liberalen dabei mit ihrer gemäßigteren und systemloyalen Corona-Kritik gepunktet haben. Die Grünen haben mit den Kernthemen Umwelt- und Klimaschutz im Wahlkampf eine untergeordnete Rolle gespielt. Das Potenzial der Grünen in MV scheint weitgehend ausgeschöpft, so die Forscher.

Interessant wird sein, wie sich die Oppositionsfraktionen jetzt im Landtag finden, sagt Muno. Die FDP werde auf das Thema Wirtschaft, die Grünen auf den Umwelt- und Klimaschutz setzen. Spannend werde vor allem, wie sich AfD und CDU voneinander abgrenzen und ob sich die AfD weiter radikalisieren werde.

