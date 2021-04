Rostock/Greifswald

Geldsorgen und die psychische Gesundheit bleiben die Hauptprobleme von Studierenden in der Pandemie. „Was die wirtschaftliche Lage anbelangt, konnten wir kaum Verbesserungen im vergangenen Jahr feststellen“, sagt Hennis Herbst, Vorsitzender des Asta an der Uni Greifswald. Zwar könnten Studierende, die Bafög bekommen, die Ausbildungsförderung nun länger als üblich beziehen und es gibt auch die Überbrückungshilfen des Bundes. Doch die kriegen längst nicht alle, und die Voraussetzungen seien streng.

„Unserer Meinung nach sollte das Bafög für eine breitere Mehrheit geöffnet werden, um den anhaltenden Problemen gerecht zu werden“, sagt Herbst. Hier tue die Politik noch zu wenig.

„Wir können da nichts an die Studierenden zurückgeben“

Und tatsächlich fallen manche Studierende durchs Raster: „Wer schon vor der Pandemie arm war, kriegt auch keine Überbrückungshilfen“, sagt Malena Wiechers vom Studierendenwerk Rostock, das auch für die Hochschule Wismar zuständig ist. Den Betroffenen finanziell entgegenkommen, etwa bei den Semesterbeiträgen, die weiterhin anfallen, könne das Studierendenwerk kaum. Die eigenen Personalkosten, die Mensen, die Wohnheime laufen weiter und kosten Geld.

„Wir können da nichts an die Studierenden zurückgeben“, sagt Wiechers, zumal das Studierendenwerk schon Verlust mache. Zumindest hungern muss niemand: Sechs der sieben Rostocker Mensen, die günstige Mahlzeiten anbieten, haben geöffnet, eben im To-Go-Betrieb. Dort gelten für besonders Bedürftige Studierende auch Freikarten.

Mehr noch als das Fehlen des Geldes macht vielen Studierenden die Einsamkeit zu schaffen, sagt Wiechers. Besonders treffe es Studienanfänger, die nie die Chance hatten, sich ein neues Netzwerk aufzubauen. Auch Lernprobleme und depressive Symptome nähmen zu, dazu komme die fehlende räumliche Trennung zwischen Studium und Erholung im Home Office. In Rostock hat das Werk deshalb zwei weitere Psychologinnen angestellt, um auf den großen Beratungsbedarf reagieren zu können.

Auch in Greifswald suchen viele Studierende Hilfe in den Beratungsstunden, sagt Nele Reidenbach vom dortigen Studierendenwerk, das sich auch um die Studierende in Stralsund und Neubrandenburg kümmert. Seit dem Herbst gibt es die Sozial- und die psychologische Beratung auch als Videosprechstunde, was viel genutzt werde. Die Mensen böten in allen Städten Essen zum Mitnehmen an und wer Probleme habe, seine Wohnheimmiete zu zahlen, dem werde individuell geholfen.

Etwa 150 Studierende beantragen pro Monat die Überbrückungshilfe des Bundes, die bekommen kann, wer pandemiebedingt weniger als 500 Euro auf dem Konto hat. Die Statistik zeigt: Mittlerweile werden fast alle Anträge bewilligt, anders als noch im letzten Jahr.

Um mehr über die psychische und soziale Situation der Studierenden zu erfahren, haben die beiden Studierendenwerke eine gemeinsame Befragung gestartet, die derzeit ausgewertet wird, sagt Reidenbach. Gefragt worden sei auch nach Plänen, das Studium abzubrechen. Anfang Mai sollen die Ergebnisse vorliegen.

Von RND/dpa