Studentinnen und Studenten in Mecklenburg-Vorpommern haben sich aufgrund der coronabedingten Einschränkungen im Lehrbetrieb der Universitäten und Hochschulen für eine Verlängerung der Regelstudienzeit ausgesprochen. Zudem forderten sie auf einer außerordentlichen Landeskonferenz schnellstmöglich Gewissheit über die anstehende Prüfungsphase.

Nach wie vor bestehe die Problematik schlechter Internetverbindungen, mangelnder technischer Ausstattungen sowie der persönlichen Verfassung vieler Studierender während der Pandemie“, betonte Philipp Leist, Sprecher der Landeskonferenz der Studierendenschaften (LKS) und stellvertretender Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses ( AStA) der Universität Rostock, in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.

Unklarheiten bei Abnahme der Prüfungen

Erschwerend komme hinzu, dass unter Studierenden eine große Unsicherheit darüber herrsche, wie die kommende Prüfungsphase ablaufen werde. Nach einem Erlass des Bildungsministeriums vom 9. Januar müssen Prüfungen in digitalen oder alternativen Formaten abgehalten werden und dürfen nur in nicht näher spezifizierten Ausnahmefällen physisch abgenommen werden.

Der Erlass gilt bis zum 31. Januar, an vielen Hochschulstandorten beginnt die Prüfungsphase jedoch erst am 1. Februar. Mit einem neuen Erlass ist laut LKS nur sehr kurzfristig zum Monatsende zu rechnen. „Wir erkennen an, dass die Lage noch immer sehr dynamisch ist. Dennoch ist die Unsicherheit in der Prüfungsphase nicht hinnehmbar. Wir fühlen uns vom Bildungsministerium im Stich gelassen“, erklärte LKS-Sprecherin Anna Mangels.

Einen Tag vor der außerordentlichen Landeskonferenz hatte es ein Treffen zwischen dem AStA der Uni Rostock und Susanne Bowen, Staatssekretärin im Schweriner Bildungsministerium, gegeben. Dabei habe die 41-Jährige erklärt, dass die „Studierbarkeit“ an den meisten Hochschulstandorten gegeben sei und es aktuell keinen konkreten Anlass für die Verlängerung der Regelstudienzeit gebe.

Die Entscheidung über die Durchführung der Prüfungen schob die Staatssekretärin den Hochschulen zu. Fabian Zühlke, Sprecher der LKS und Präsident des Studierendenrates der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, sagte: „Man gewinnt den Eindruck, dass das Bildungsministerium unpopuläre Entscheidungen den Hochschulen im Lichte der Hochschulautonomie selbst überlässt. Wenn die Hochschulen dann autonom handeln wollen, mahnt das Ministerium oftmals fehlende Rechtsgrundlagen an. Die Folge daraus sehen wir seit nunmehr zwei Semestern. Dieser Schwebezustand muss jetzt ein Ende finden.“

Von OZ