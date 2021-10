Rostock

Das Wetter zeigt sich in Mecklenburg-Vorpommern aktuell nicht von der freundlichsten Seite. In den nächsten Tagen wird es nun besonders wechselhaft. OZ-Wetter-Experte Ronald Eixmann verrät, worauf wir uns in den nächsten Tagen wettertechnisch einstellen können.

Am Mittwoch können wir uns noch mal auf angenehme Temperaturen freuen: „Wir erwarten bis zu 18 Grad, verbunden mit einem Mix aus Sonne und Wolken“, so Eixmann. Von Regen soll MV am Mittwoch verschont bleiben. Doch die milde Temperatur trügt. „Schon am Mittwoch nimmt der Südwestwind gegen Mittag zu“, erklärt der Meteorologe. Während es auf der Ostsee und an der Küste stürmisch sein soll (Windstärke sieben bis acht) weht im Inland ein frischer Wind (Windstärke vier bis fünf).

Wind wird am Donnerstag stärker – Gefahr für Autofahrer

Auch am Donnerstag nimmt der Wind nicht ab. „Der Wind wird sogar noch etwas stärker. Es wird in ganz MV stürmisch, nicht nur an der Küste“, erklärt der Wetter-Experte. Den ganzen Tag über soll in MV, auch im Inland, der Wind mit einer Stärke von sieben bis acht stürmen. Eixmann rät zu Vorsicht, vor allem beim Autofahren: „An der Küste ist es ja häufig windig, wenn es allerdings im Landesinneren mal so stürmisch ist, passiert es durchaus, dass einiges an Geäst runterkommt.“

Die Sonne wird sich am Donnerstag nicht zeigen. Es wird bewölkt und regnerisch mit einer Temperatur um die zehn Grad. Die Luft wird durch den Regen zusätzlich runtergekühlt. Während das Thermometer morgens noch um die 13 oder 14 Grad anzeigen könnte, sind es am Abend nur noch zwischen acht und zehn Grad.

Der Wettertrend hält sich hartnäckig. In der Nacht zu Freitag soll der Sturm am stärksten sein. „Der stürmische Wind bleibt. In der Nacht zu Freitag erreicht der Wind auf der Ostsee sogar Orkanstärke“, warnt Eixmann. Am Freitag soll es außerdem wechselhaft sein, mit vielen Schauern. Bleibt zu hoffen, dass der goldene Herbst bald wiederkommt.

