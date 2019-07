Rostock/Schwerin

Eine Gewitterfront über MV hat am Samstag für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Der Christopher Street Day in Rostock musste wegen des Unwetters gegen 19 Uhr beendet werden, erklärte ein Polizei-Sprecher. Aus Sicherheitsgründen verließen zudem Tausende Besucher der Schlager-Party „Rostock Olé“ vorzeitig den Iga-Park. Die Auftritte von Pietro Lombardi, Michelle und „Die Atzen“ fielen aus.

Veranstaltungen in MV betroffen

Beim Zappanale Festival auf der Galopprennbahn bei Doberan zwang der Sturm die Veranstalter am Samstag zu einer gut dreistündigen Pause. Danach konnten die Konzerte fortgesetzt werden. Das Seebrückenfest in Graal-Müritz bei Rostock wurde abgebrochen. Innerhalb von drei Stunden mussten die Einsatzkräfte in der Region Rostock und in Schwerin vor allem herabgestürzte Äste und umgeknickte Bäume von den Straßen räumen. Auch zahlreiche Keller wurden ausgepumpt. In der Schweriner Weststadt stürzte ein Baum auf zwei Reihenhäuser. Die Dächer wurden dabei stellenweise beschädigt. Insgesamt rückten die Beamten rund 100 Mal wegen Regens, Sturms oder Blitzschlags aus, teilte das Polizeipräsidium Rostock in der Nacht zu Sonntag mit.

Herabfallende Äste und Blitzeinschlag

Ein herabfallender Ast traf die Frontscheibe eines Lastwagens. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Wind deckte zudem ein Pappdach in Güstrow ab. Weil Teile des Dachs auf parkende Autos stürzten, entstand ein Schaden von geschätzt 6000 Euro.

Gegen 20 Uhr schlug ein Blitz in ein Haus in Burow/Gischow (Ludwigslust-Parchim) ein und beschädigte die Elektroanlage des Hauses. „Zwar wurde Brandgeruch wahrgenommen, durch die Feuerwehr aber kein offenes Feuer festgestellt“, so die Polizei. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg vermeldete keinen unwetterbedingten Einsatz.

