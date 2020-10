Hohe Wellen, überflutete Ufer und Wasser, das bis an die Dünen reicht. Sturmtief Gisela hat die Küsten in MV erreicht. Die Flut überschwemmt schon jetzt die Ostseestrände. Die OZ ist an den verschiedenen Regionen am Meer unterwegs und zeigt, wie es vor Ort aussieht. Hier ein paar Eindrücke in einer Bildergalerie.