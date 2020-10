Sturmflut in MV: So sieht es aktuell an den Ostseeküsten aus

Rostock

Die Wellen peitschen an die Felsen in Warnemünde, das Wasser kommt bis zu den Dünen, die Seebrücke in Zinnowitz musste gesperrt werden und auch der Fährbetrieb zwischen Stralsund und Hiddensee und Schaprode und Hiddensee ist eingestellt worden. Am heutigen Mittwoch hat eine Sturmflut die Küsten in MV erreicht.

In dem gesamten Gebiet werden Wasserstände von 1,20 Meter oder mehr über mittlerem Wasserstand erwartet. Die Ämter auf Usedom warnten davor Strandkörbe in Sicherheit zu bringen, einige haben es dennoch nicht geschafft, wie Bilder vom Strand zeigen. Auch Wismar bittet die Bewohner in Wassernähe, ihr Eigentum zu sichern. Fahrzeuge sollen ebenfalls aus den jeweiligen Gebieten weggefahren werden. Sandsäcke wurden am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße von der Berufsfeuerwehr bereitgestellt.

Laut Daten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie soll das Hochwasser zwischen 16 und 18 Uhr den Höchststand erreichen.

Viele Sportfreunde nutzen dieses Wetter allerdings auch zum Surfen. Andere spazieren trotz des Wetters am Meer entlang, soweit dies noch trocken möglich ist. Und auch Familien mit Kindern können dem Wind etwas gutes abgewinnen und lassen Drachen steigen.

