Sturmfluten und Hochwasser: Immer mehr Menschen in MV sind bedroht

Rostock/Wismar

In der Ortsmitte von Prerow steht das Wasser mehr als einen Meter hoch, rund um den Alten Hafen und auf der Werft in Wismar ebenfalls. In Warnemünde und Zempin gibt es nur noch einzelne Straßenzüge, die nicht geflutet sind: Bei extremen Hochwassern oder Sturmfluten sind mehr Menschen in MV gefährdeter als bisher angenommen. Das geht aus neuen Risikoanalysen der Landesregierung hervor. Küstenschutzminister Till Backhaus ( SPD) will nun aufrüsten – und die Ausgaben für den Küstenschutz bis 2030 fast verdoppeln.

Alle sechs Jahre muss das Land seine Planungen für Hochwasser und Sturmfluten aktualisieren. So schreibt es die EU in Brüssel vor. Vor wenigen Tagen hat nun das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung) in Güstrow neue Karten vorgelegt: Insgesamt stufen die Experten mittlerweile 1080 Quadratkilometer in MV als überflutungsgefährdet ein – fünf Prozent der gesamten Landesfläche. Jeder zehnte Bürger des Landes könne betroffen sein.

Für Katastrophenschutz und Versicherer

Bei ihren Berechnung gehen die Planer vom schlimmsten Fall aus – von einem Hochwasser, wie es statistisch gesehen nur alle 200 Jahre vorkommt und bei dem selbst Deiche nicht mehr standhalten. Was die Fachleute im Lung und im Schweriner Umweltministerium nun besonders sorgt: „Landesweit wären fast 72 000 Einwohner direkt von einem solchen Extremereignis mit signifikantem Schadenspotenzial betroffen – 3200 Menschen mehr als noch vor sechs Jahren“, sagt Backhaus’ Sprecherin Eva Klaußner-Ziebarth.

Kommentar zu den Hochwasser-Prognosen: MV wird zu den großen Leidtragenden des Klimawandels gehören

Die neuen Karten sind auch die Grundlage für neue Planungen: „Der Katastrophenschutz im Land, aber auch die Kommunen brauchen diese Daten – zum Beispiel wenn es darum geht, neue Baugebiete auszuweisen, gefährdete Infrastruktur oder Gewerbebetriebe zu sichern“, sagt Philip Müller, Dezernatsleiter Hochwasserrisikomanagement beim Lung. „Aber auch Versicherer und Banken brauchen die Daten – zum Beispiel, um die Prämien für Versicherungen zu berechnen.“

Backhaus will mehr Schutzanlagen bauen

Aber auch für den Küstenschutz sind die Daten wichtig. Denn die großen Städte des Landes sind besonders betroffen. Das zeigen die Analysen deutlich. Teile der Hansestadt Wismar seien bislang gar nicht gegen solche Extremereignisse geschützt, heißt es aus dem Ministerium. Auch im Rostocker Stadthafen, in Warnemünde, Barth, Prerow, Peenemünde, Ummanz und Ueckermünde gebe es erheblichen Handlungsbedarf.

Seit 1991 gab das Land 450 Millionen Euro für den Küstenschutz aus, sagt Minister Backhaus. Zuletzt 18 Millionen Euro pro Jahr. „Doch das reicht nicht“, so Backhaus. Er will die Ausgaben für den Hochwasser- und Küstenschutz deshalb nahezu verdoppeln: Bis 2030 will er 300 Millionen Euro investieren. Vor allem die Küstenschutzdünen im Land sollen ausgebaut werden. Auf Usedom will das Land noch 2020 fast eine halbe Million Kubikmeter Sand zum Schutz der Insel aufspülen. Bei Lubmin soll die Düne verstärkt und mit einem speziellen Textilwall gegen Erosion gesichert werden.

Neue Daten schon veraltet?

Die neuen Karten des Landes könnten aber bereits schon wieder überholt sein: Die Planer des Landes gingen bei ihren Berechnungen davon aus, dass der Meeresspiegel in der Ostsee in den kommenden Jahrzehnten um rund einen halben Meter steigen wird. Nun hat aber fast zeitgleich der Weltklimarat IPCC seine Zahlen vorgelegt – und er geht von einem Pegelanstieg von bis zu 2,38 Meter bis 2100 aus. „In der Ostsee als Randmeer des Atlantiks vollzieht sich grundsätzlich derselbe Meeresspiegelanstieg wie in den Weltmeeren“, räumt das Umweltministerium bereits ein.

Von Andreas Meyer