Wetter - Sturmflutwarnung in MV: Hohe Wasserstände an der Ostseeküste am Mittwoch erwartet

Für Mittwoch gibt es eine Sturmflutwarnung für die Ostsee. In dem gesamten Gebiet werden Wasserstände 1,20 Meter oder mehr über mittlerem Wasserstand erwartet. Das gab das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am Dienstag bekannt.