Sturmtief „Klaus“ über MV: So windig wird es in den nächsten Tagen

Rostock

Nach dem sonnigen Wochenanfang wird es in Mecklenburg-Vorpommern ab Donnerstag ungemütlich. Ein Tiefdruckgebiet zieht nun vom Atlantik über Island und den Britischen Inseln bis zu uns nach Mitteleuropa. Der Südwestwind kommt schnell und effektiv zu uns nach MV, wie OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann erklärt.

Am heutigen Donnerstag (11. März) ist es stark bewölkt und regnerisch. Die atlantischen Luftmassen, die nun deutlich feuchter und milder sind, werden in Richtung Deutschland und MV transportiert. Der Wind kommt vom Land auf die See. In MV erwarten uns Eixmann zufolge aber keine spektakulären Ereignisse, jedoch Windstärken von sechs bis sieben.

Donnerstag stürmischer Wind in Küstennähe

Am Donnerstagnachmittag und gegen Abend komme es in MV zu stürmischen Wind mit einer Windstärke von acht und auf der See könne es auch zu Sturm mit einer Windstärke von neun kommen. „Gegen Mitternacht ist aber alles wieder ruhig“, so der OZ-Wetterexperte aus Kühlungsborn.

Die Landkreise an der Küste, wie Landkreis Rostock und Vorpommern-Rügen würden von dem Wind am meisten betroffen sein. In der zweiten Nachthälfte nehme der Wind allerdings schon wieder ab.

Wind flaut am Freitagnachmittag ab

Am Freitag herrschen am Morgen ebenfalls noch Windstärken von sechs bis sieben. Der Wind nimmt aber am Nachmittag wieder ab. Auf der freien See kann es aber in Böen stürmisch werden. Am Sonnabend werde es ähnlich und aus jetziger Wind könne der Wind Sonntag abziehen, meint Eixmann.

Das Sturmtief erreiche uns zwar, aber am meisten davon betroffen ist das Emsland und Schleswig-Holstein, wo es von der Nordsee auf Niedersachsen und Schleswig-Holstein trifft.

Von OZ