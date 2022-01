Rostock

Sturmtief „Nadia“ hat in MV erhebliche Schäden hinterlassen. Noch am Montag waren einige Teile des Landes ohne Strom. Allein in den Wäldern gingen nach Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums mehr als 100 000 Bäume zu Bruch oder wurden entwurzelt. Betroffen waren vor allem Fichten und Buchen.

„Offensichtlich wirken sich hier auch noch die Schädigungen der vergangenen Trockenjahre im Wurzelbereich aus, sodass die Standfestigkeit beeinträchtigt ist“, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Sturmschäden in den Wäldern gebe es im gesamten Land, allerdings sei der östliche Landesteil deutlich stärker betroffen worden.

Noch am Montag Haushalte ohne Strom

Zehntausende Haushalte waren ohne Strom, weil Oberleitungen rissen oder Bäume in Leitungen gestürzt waren. Landesweit waren 230 Transformator-Stationen spannungslos, konnten vor allem kleinere Orte nicht mit Strom versorgt werden, sagte Edis-Sprecher Michael Elsholtz. Noch am Montag gab es Probleme mit der Stromversorgung auf der Insel Usedom und dem vorpommerschen Festland. Bis zum Abend sollte auch dort wieder der Strom fließen. „Unsere Mitarbeiter sind seit Sonntag im Dauereinsatz“, so Elsholtz. „Sturmtief Nadia hat verteilt über das gesamte Bundesland erhebliche Schäden verursacht.“

Nadia hatte besonders langen Atem

Wetterexperte Stefan Kreibohm stufte Nadia als „kräftigen Sturm“ ein, der vor allem wegen seiner Dauer von Samstagnachmittag bis in den Sonntagmittag zu den enormen Schäden geführt. „Wir hatten bereits deutlich heftigere Stürme mit Orkanböen auch im Binnenland in MV“, sagte Kreibohm. Mit Orkanstärke blies Nadia nur im nördlichen Teil des Landes. Am Leuchtturm auf der Insel Hiddensee wurden Böen von bis zu 157 km/h gemessen – auch kein Spitzenwert. Der wurde dort laut Kreibohm im Dezember 1999 mit 178 km/h erreicht.

Umsatzeinbußen bei Händlern und Tankstellen

Händler und Tankenstellenbetreiber in den von Stromausfällen betroffenen Regionen beklagten Umsatzeinbußen. So konnte beispielsweise die HEM-Tankstelle im vorpommerschen Klein Brünzow bis zum Sonntagnachmittag ihre Zapfsäulen nicht in Betrieb nehmen. Die Folge: Es kamen auch kaum Leute, die Brötchen und Kaffee kauften, so Mitarbeiterin Karla Schwiemann.

Ersten Schätzungen zufolge rechnet das Land mit rund 300 000 bis 500 000 Festmeter Schadholz, die Hälfte davon im Landesforst. Backhaus mahnte zu besonderer Vorsicht in den Wäldern. „Das Freischneiden und Beräumen der Waldwege wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen“, so der Minister. Genaue Schadenssummen lassen sich erst in den kommenden Tagen beziffern. Das Holz werde auf dem Holzmarkt verkauft.

Großer Schaden im Greifswalder Forst

Auch in anderen Wäldern beklagen Fachleute enorme Schäden. Im Greifswalder Stadtforst sei der Schaden gewaltig, sagte Stadtförster Bent Knoll. Mehr als der Jahreseinschlag ging dort zu Bruch. „Die Bäume sind wie Streichhölzer umgeknickt, haben sich losgerissen und hängen zum Teil in den Ästen anderer Bäume.“ Er hoffe, dass ein Teil der Schäden über den Verkauf des Holzes kompensiert werden könne.

An den Küsten wurden ersten Angaben zufolge keine größeren Schäden registriert. Das angekündigte Sturmhochwasser hielt sich in Wismar mit 1,3 Metern über Normal in Grenzen.

Von Martina Rathke