Hiddensee

Deutschland-Rekord von „Zeynep“: Das kräftige Orkantief, das in der Nacht zu Samstag über das Land fegte, hat seine Spitzengeschwindigkeiten auf der Ostseeinsel Hiddensee erreicht. Am Leuchtturm auf dem Dornbusch wurden am Samstagmorgen Geschwindigkeiten von 172 Kilometer pro Stunde gemessen.

Das sei der höchste dokumentierte Wert in Deutschland für das Orkantief, sagte der Meteorologe Uwe Ulbrich vom Wetterstudio Hiddensee. Damit liegt der Wert der Hiddenseer Messstation noch vor dem Nordsee-Leuchtturm „Alte Weser“ in der Deutschen Bucht vor der Wesermündung, wo Orkanböen von 162 Kilometer pro Stunde gemessen wurden.

„Wir sind hier auf Hiddensee sturmerprobt“

„Zeynep“ hat über der Ostsee noch einmal richtig aufgedreht“, so Ulbrich. Die westlich von Rügen gelegene Insel Hiddensee sei dann das erste Land gewesen, auf das das Orkantief auf seinem Weg nach Osten stieß. Der Leuchtturm an der Nordspitze der Insel liege zudem an einer exponierten Lage, begründete der Experte die Spitzenwerte.

Trotz der Rekordgeschwindigkeiten, mit der der Orkan über die Insel fegte, kam Hiddensee glimpflich davon. Die Schäden halten sich bis auf einige umgestürzte Bäume in Grenzen, wie Bürgermeister Thomas Gens sagte. Zeitweise fiel der Strom aus.

Zum Vergleich: Die Nordseeinsel Wangerooge büßte in der Sturmnacht etwa 90 Prozent ihres Badestrandes ein. „Bei uns wurde zum Glück kein Strand abgetragen“, so Gens. Die Feuerwehr habe damit begonnen, die umgestürzten Bäume wegzuräumen. „Wir sind hier auf Hiddensee sturmerprobt.“

Kein Allzeitrekord

Trotz der kräftigen Orkanböen in der Nacht erreichte „Zeynep“ auf dem „söten Länneken“ (süßes Ländchen) keinen Allzeitrekord. Den hält immer noch „Anatol“, der am 3. Dezember 1999 mit 178 Kilometer pro Stunde über Hiddensee fegte.

Von Martina Rathke und Maik Trettin