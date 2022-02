Rostock

Die stürmischen Tage haben in den letzten Wochen auch in Rostock vielerorts große Schäden angerichtet. Neben Hunderten umgestürzten Bäumen gab es auch losgelöste Dachziegel, welche von den Dächern gefallen sind. Wie steht es um die Sicherheit der Dächer und wie viel Sturm halten sie aus, jetzt da neue Sturmtiefs anrücken (wir berichten über den aktuellen Stand im Liveticker)?

Welche Dächer besonders anfällig sind

„Gefährdet sind vor allem die Ziegeldächer, da man dort kleinformatige Deckwerkstoffe hat, bei welchen der Wind dann noch ein bisschen mehr angreifen kann als bei einem Flachdach, zum Beispiel“, erklärt Daniel Schultz, Geschäftsführer der Rostocker Dach-Bau GmbH. Moderne Bauten gelten jedoch als sehr stabil, wohingegen ältere Bauwerke anfälliger seien.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den sogenannten Sturmklammern, welche für Neubauten Pflicht sind. Durch diese Klammerung werden die Dachziegel vor dem Windsog geschützt, um Sturmschäden zu vermeiden und das Dach zu sichern. Wie viele dieser Klammern verbaut werden, muss vom jeweiligen Dachdecker zuvor berechnet werden. „Wenn der Dachdecker das gut berechnet, dann halten die Dächer das auch aus. Nur bei Windstärken von 11 bis 12 ist der Mensch nachher machtlos. Da wirkt die Natur gegen den Menschen“, so Schultz. Eine nachträgliche Nachrüstung der Dächer gestalte sich schwierig. Jeder Ziegel müsse demnach einzeln angehoben und nachgeklammert werden, was einen hohen Aufwand mit sich bringe.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab wann wird es gefährlich?

Die vom Wind und Sturm abgelösten Dachziegel können eine Gefahr für den Menschen darstellen, sofern diese von ihnen getroffen werden. „Gefährlich“ sei dabei aber auch relativ, sagt Schultz, da man es ohnehin vermeiden sollte, bei Wetterlagen ab Windstärke 8 sich im Freien aufzuhalten. Obwohl die Dächer ausreichend gesichert seien, kann es bei diesen hohen Windstärken dennoch passieren, dass sich Ziegel lösen und herunterfallen. „Einen hundertprozentigen Schutz kann es da nicht geben“, aber man fühle sich dennoch ganz gut gerüstet, was Sturm angeht, so Schultz. „Wir hatten jetzt bei dem letzten großen Sturm vermehrt Einfamilienwohnhäuser, bei welchen sich mal Ziegel gelöst haben. Aber einen riesigen Dachschaden, wo ein halbes Dach weggeflogen ist, hatten wir überhaupt nicht“.

Besonders sichere Dacharten

Dächer mit großformatigen Deckwerkstoffen sowie verklebte Flachdächer sind gut vor Stürmen geschützt, ebenso wie Dächer mit einer Auflast, wie beispielsweise durch eine Kiesschüttung oder ein Gründach. „Die Windsogkräfte können an der Abdichtung oder an der Eindeckung nicht direkt ihre Kraft entfalten“, erklärt Schultz. Sollte es aber dennoch mal zu einem Sturmschaden am eigenen Wohngebäude kommen, so trägt die Wohngebäudeversicherung die Kosten für eine Reparatur, sofern man eine solche Versicherung abgeschlossen hat.

Von Dominik Beeskow