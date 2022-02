Rostock

Nur eine Woche nach dem Orkan „Nadia“ droht Mecklenburg-Vorpommern erneut eine stürmische Nacht: Der Deutsche Wetterdienst gab am Samstagabend eine Warnung vor heftigen Böen für die Küste zwischen Poel in Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern und der Insel Rügen bis Sonntagvormittag heraus. An der See können demnach die Sturmböen in der Nacht Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen (Windstärke 9). Auch im Binnenland könnten Bäume umstürzen oder Gegenstände herabfallen.

Im Laufe der Nacht kommt nach Angaben der Meteorologen verbreitet Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 2 Grad. Auch am Sonntag ist es bedeckt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 6 bis 8 Grad. Ab dem Abend soll sich die Sturmlage beruhigen.

Fährverbindung unterbrochen

Wegen der Wettervorhersage sagte die Reederei Scandlines mehrere Fährverbindungen auf der Ostsee zwischen Rostock und Gedser ab. Betroffen sind nach Angaben der Reederei insgesamt vier Verbindungen am Samstagabend in beide Richtungen.

Der Fischmarkt in Hamburg wurde teilweise überschwemmt. Wie ein Sprecher des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) sagte, wurde ein Wasserstand von etwa 1,70 Meter über dem Mittleren Hochwasser (MHW) erreicht. An der Nordseeküste sprechen die Behörden ab 1,50 Meter über MHW von einer Sturmflut. Nach Angaben des BSH lagen auch die Pegelstände in Bremen, Cuxhaven und Nordfriesland ganz knapp über der Definition eines Hochwassers.

Am vergangenen Wochenende war Sturmtief „Nadia“ mit teils orkanartigen Böen über Norddeutschland gezogen und hatte für tausende Einsätze gesorgt. Die Beseitigung der Schäden dauerte zum Teil mehrere Tage.

Von dpa/OZ